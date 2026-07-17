معاون سیاسی استانداری بوشهر خبر داد:
اصابت 2 فروند موشک آمریکایی به یک نفتکش در جزیره خارگ
معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: نفتکش بلما ان آی 22 دوباره مورد اصابت 2 فروند موشک آمریکایی قرار گرفت. این نفتکش که تانکر آن خالی بود در جزیره خارگ پهلو گرفته بوده است.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: 2 روز پیش نیز این نفتکش مورد اصابت قرار گرفت تا از پهلوگیری آن در این پایانه صادراتی نفت جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه نیز چندین نقطه در شهرستان بوشهر و یک نقطه در شهرستان دشتی مورد اصابت حملات دشمن آمریکایی قرار گرفتند.