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معاون سیاسی استانداری بوشهر خبر داد:

اصابت 2 فروند موشک آمریکایی به یک نفتکش در جزیره خارگ

اصابت 2 فروند موشک آمریکایی به یک نفتکش در جزیره خارگ
کد خبر : 1814581
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معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: نفتکش بلما ان آی 22 دوباره مورد اصابت 2 فروند موشک آمریکایی قرار گرفت. این نفتکش که تانکر آن خالی بود در جزیره خارگ پهلو گرفته بوده است.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: 2 روز پیش نیز این نفتکش مورد اصابت قرار گرفت تا از پهلوگیری آن در این پایانه صادراتی نفت جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه نیز چندین نقطه در شهرستان بوشهر و یک نقطه در شهرستان دشتی مورد اصابت حملات دشمن آمریکایی قرار گرفتند.

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