اصابت 2 فروند موشک آمریکایی به یک نفتکش در جزیره خارگ

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: 2 روز پیش نیز این نفتکش مورد اصابت قرار گرفت تا از پهلوگیری آن در این پایانه صادراتی نفت جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه نیز چندین نقطه در شهرستان بوشهر و یک نقطه در شهرستان دشتی مورد اصابت حملات دشمن آمریکایی قرار گرفتند.

انتهای پیام/