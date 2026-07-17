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8 شهید و 19 مجروح دستاورد حملات نیروهای آمریکایی به هرمزگان

8 شهید و 19 مجروح دستاورد حملات نیروهای آمریکایی به هرمزگان
کد خبر : 1814543
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معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان آخرین وضعیت حملات دشمن به نقاطی از استان را تشریح کرده و گفت: در پی حملات نیروهای آمریکایی در شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه به این استان، 8 نفر به شهادت رسیده و 19 نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، احمد نفیسی افزود: در پی حملات دشمن آمریکایی 6 پل در محور بندرعباس - لار در محدوده شهرستان بندرخمیر هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته که موجب آسیب به این مسیر ارتباطی شد. به‌رغم بازگشایی مسیرهای جایگزین، تردد در این محور با کندی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مسیرهای جایگزین برای تردد خودروها بازگشایی شده است، اما به دلیل خسارت‌های وارد شده و محدودیت‌های موجود، تردد در این محور با کندی انجام می‌شود. از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن رعایت احتیاط، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه و نیز نیروهای امدادی داشته باشند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان به آسیب‌های وارد شده به خطوط راه‌آهن شهرستان بندرعباس اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده، ایستگاه فین به عنوان ایستگاه جایگزین تعیین شده و تمامی سفرهای ریلی از این ایستگاه مدیریت و راهبری می‌شود.

نفیسی به لغو برگزاری امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح استان هرمزگان اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: طبق پیگیری های انجام شده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش امتحانات پایه یازدهم و دوازدهم در سراسر استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شده‌اند.

وی بیان داشت: از شهروندان استان هرمزگان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌ها را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند. همچنین با رعایت توصیه‌های ایمنی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی، از ترددهای غیرضروری در محدوده‌های حادثه‌دیده جداً خودداری کنند.

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