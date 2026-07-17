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استانداری هرمزگان اعلام کرد:

افزایش شمار شهدا و مجروحان حملات به پل‌های کهورستان و گریوه در شهرستان بندرخمیر / 3 شهید و 9 مجروح

افزایش شمار شهدا و مجروحان حملات به پل‌های کهورستان و گریوه در شهرستان بندرخمیر / 3 شهید و 9 مجروح
کد خبر : 1814363
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استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای به افزایش شمار شهدا و مجروحان حملات دشمن به پل‌های بندرخمیر اشاره داشته و اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، شمار شهدای حملات دشمن آمریکایی به پل‌های شهرستان بندرخمیر شامل پل کهورستان و پل گریوه، به 3 نفر افزایش یافته و 9 نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به وضعیت حادثه‌دیدگان این حملات تروریستی اشاره شده و آمده است: روند رسیدگی به مصدومان این حملات تروریستی از سوی نیروهای امدادی و کادر درمان در حال انجام است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان، هویت شهدا و ابعاد این حادثه پس از اعلام مراجع رسمی منتشر خواهد شد.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به از سرگیری ترددها در منطقه اشاره کرده و آورده است: ترددها در محور مواصلاتی بندرعباس به لار در محدوده شهرستان بندرخمیر به کندی از سر گرفته شده است. در این راستا به جهت مدیریت بار ترافیکی کماکان از شهروندان تقاضا می‌شود از ترددهای غیرضروری در منطقه پرهیز کنند.

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