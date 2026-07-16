به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس شهروندان از هرگونه تردد در این مسیر خودداری کرده و ضمن حفظ خونسردی، مسیرهای جایگزین را برای رفت‌وآمد انتخاب کنند. نیروهای امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور دارند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط در حال انجام است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تردد در این محور مواصلاتی خودداری کرده و برای رفت‌وآمد از مسیرهای ارتباطی جایگزین استفاده کنند. اخبار و اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه تروریستی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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