استاندار هرمزگان اعلام کرد:
اصابت پرتابههای دشمن به پل کهورستان در محور بندرعباس به بندرخمیر
استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در جریان حملات دشمن آمریکایی در شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه به شهرستان بندرعباس، پل کهورستان در محور مواصلاتی بندرعباس به بندر خمیر هدف اصابت پرتابههای دشمن و حمله تروریستی قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر همین اساس شهروندان از هرگونه تردد در این مسیر خودداری کرده و ضمن حفظ خونسردی، مسیرهای جایگزین را برای رفتوآمد انتخاب کنند. نیروهای امدادی و انتظامی در محل حادثه حضور دارند و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط در حال انجام است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: از شهروندان تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، از هرگونه تردد در این محور مواصلاتی خودداری کرده و برای رفتوآمد از مسیرهای ارتباطی جایگزین استفاده کنند. اخبار و اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه تروریستی متعاقباً از طریق مراجع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.