یک منبع آگاه در گفتوگو با ایلنا:
پست برق فرودگاه ایرانشهر در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت/ یک نفر مجروح شد
یک منبع آگاه از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به پست برق فرودگاه ایرانشهر خبر داد و گفت: این حمله حوالی ساعت ۲۳ پنجشنبه رخ داده و بر اثر آن ساختمان پست برق به طور کامل تخریب و یک نفر نیز مجروح شده است.
یک منبع آگاه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با تشریح جزئیات حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به فرودگاه ایرانشهر اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۳ پنجشنبه، پست برق فرودگاه ایرانشهر هدف حمله قرار گرفت.
وی افزود: در این حمله ساختمان پست برق فرودگاه به طور کامل تخریب شد.
این منبع آگاه با اشاره به تلفات حادثه گفت: بر اساس اطلاعات اولیه، یک نفر در این حمله مجروح شده که نیروهای هلالاحمر پس از حضور در محل، وی را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل کردند.
وی درباره وضعیت جسمانی فرد مجروح اظهار کرد: اطلاعات دقیقی از شرایط جسمانی وی در دست نیست، اما عملیات امدادرسانی بلافاصله پس از وقوع حادثه انجام شد.
این منبع آگاه همچنین گفت: تاکنون گزارشی از تلفات جانی این حمله دریافت نشده و بررسی ابعاد خسارات و جزئیات بیشتر حادثه ادامه دارد.