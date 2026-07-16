صدای مهیب احتمالی امشب در نوشهر مربوط به تست شبکه گاز خواهد بود
روابط عمومی شرکت ملی گاز منطقه ۱۹ کشور مستقر در مازندران اعلام کرد که صدای مهیب احتمالی امشب در نوشهر، مربوط به تست و هواگیری گاز خواهد بود.
یه گزارش ایلنا، روابط عمومی شرکت گاز مازندران روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای اظهار داشت: طبق برنامه از پیش تعیین شده، مقرر است تیم فنی و تخصصی شرکت گاز حدود ساعت ۱۱ امشب نسبت به هواگیری ایستگاه فشار گاز واقع در خیابان ماه جنگل " کیسی" نوشهر اقدام کند.
در این اطلاعیه آمده است که این عملیات فنی همراه با صدای مهیب ناشی از هواگیری همراه خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی نیست.
روابط عمومی شرکت ملی گاز منطقه ۱۹ کشور مستقر در مازندران در ادامه این اطلاعیه با قدردانی از صبر و حوصله مردم، از اهالی منطقه و همچنین اقشار مختلف مردم خواست نسبت به اطلاع رسانی سریع و شفاف در این زمینه به سایرین اقدام کنند.
درحال حاضر ۵۹ شهر و بیشتر از ۲ هزار و ۶۰۰ روستا در استان مازندران از نعمت گاز بهرهمند هستند و برنامه شرکت گاز استان برای برخورداری تمامی خانوارهای روستایی از این نعمت است.
شرکت گاز مازندران در مجموع حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک را زیر پوشش دارد که بخش زیادی از آنان را مشترکان خانگی تشکیل می دهند.
از مجموع مشترکان زیرپوشش گاز مازندران، یک میلیون و ۱۶ هزار و ۲۳۹ مشترک متعلق به مناطق شهری و بقیه نیز مربوط به مناطق روستایی است.