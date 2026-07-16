به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور اظهار کرد: در پی اعلام مدیریت بحران استانداری فارس در ساعت ۹:۴۰ صبح روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ مبنی بر سقوط یک جوان ۲۰ ساله تبعه افغانستان به داخل چاه آب، تیم‌های تخصصی کوهستان و غواصی این سازمان از ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به عمق ۷۰ متری چاه و وجود حدود ۲۰ متر آب در انتهای آن، عملیات امداد و نجات در شرایطی بسیار دشوار و پرخطر انجام شد و نیازمند بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و رعایت کامل الزامات ایمنی بود.

عیدی‌پور ادامه داد: آتش‌نشانان پس از برپایی کارگاه تخصصی امداد و اجرای عملیات فنی، موفق شدند پس از حدود دو ساعت تلاش مستمر به فرد حادثه‌دیده دسترسی پیدا کرده و پیکر وی را به بیرون از چاه منتقل کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تصریح کرد: متأسفانه این جوان در پی سقوط به داخل چاه جان خود را از دست داده بود و پیکر وی پس از انتقال به سطح زمین، برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.

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