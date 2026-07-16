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آتش‌نشانان شیراز پیکر جوان ۲۰ ساله را از چاه ۷۰ متری در بیضا خارج کردند

آتش‌نشانان شیراز پیکر جوان ۲۰ ساله را از چاه ۷۰ متری در بیضا خارج کردند
کد خبر : 1814287
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رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز از عملیات تخصصی نیروهای امدادی برای خارج کردن پیکر یک جوان ۲۰ ساله از عمق یک چاه ۷۰ متری در منطقه دشمن‌زیاری شهرستان بیضا خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور اظهار کرد: در پی اعلام مدیریت بحران استانداری فارس در ساعت ۹:۴۰ صبح روز ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ مبنی بر سقوط یک جوان ۲۰ ساله تبعه افغانستان به داخل چاه آب، تیم‌های تخصصی کوهستان و غواصی این سازمان از ایستگاه‌های ۱۴ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به عمق ۷۰ متری چاه و وجود حدود ۲۰ متر آب در انتهای آن، عملیات امداد و نجات در شرایطی بسیار دشوار و پرخطر انجام شد و نیازمند بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی و رعایت کامل الزامات ایمنی بود.

عیدی‌پور ادامه داد: آتش‌نشانان پس از برپایی کارگاه تخصصی امداد و اجرای عملیات فنی، موفق شدند پس از حدود دو ساعت تلاش مستمر به فرد حادثه‌دیده دسترسی پیدا کرده و پیکر وی را به بیرون از چاه منتقل کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز تصریح کرد: متأسفانه این جوان در پی سقوط به داخل چاه جان خود را از دست داده بود و پیکر وی پس از انتقال به سطح زمین، برای انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.

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