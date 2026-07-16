مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد:
بازسازی 1100 واحد مسکونی آسیب دیده از جنگ رمضان در استان زنجان
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان به عملکرد موفق این ادارهکل در بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان اشاره کرده و گفت: از مجموع 1300 پرونده تشکیل شده در حوزه مناطق آسیب دیده در جنگ رمضان، 1100 واحد مسکونی به صورت کامل بازسازی و تحویل شده است.
به گزارش ایلنا، رضا خواجهای در جلسه کارگروه بسیج مهندسین استان زنجان، افزود: 153 روستای استان زنجان با 18 هزار و 700 واحد مسکونی در محدوده گسل زلزله واقع شدهاند. از این تعداد حدود 11 هزار واحد ایمنسازی شده و برخی روستاها از مقاومسازی کمتر از 20 درصد به 96 درصد رسیدهاند. این اقدامات نشان دهنده عزم جدی حاکمیت و دستگاههای اجرایی برای حفظ جان روستاییان است.
وی به موضوع مقاومسازی واحدهای مسکونی روستاهای استان زنجان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: از مجموع 92 هزار و 657 واحد مسکونی روستایی، 61 هزار واحد مسکونی معادل 66 درصد مقاومسازی شده است. باید در نظر داشت که توسعه روستایی، جلوی فرار سرمایه به شهرها را میگیرد، بنابراین روستاها به امکاناتی مانند مغازه، درمانگاه و تعمیرگاه نیاز دارد که باید بستر آنها فراهم شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان به آخرین مصوبات پرداخت تسهیلات اشاره کرده و اظهار داشت: براساس بخشنامه جدید، واحدهای احداثی مسکونی برای هر متر مربع تا سقف 25 میلیون تومان، تعمیری مسکونی 12 میلیون تومان، احداثی تجاری 18 میلیون تومان و تعمیری تجاری 9 میلیون تومان بلاعوض دریافت میکنند که این کمکها در 3 مرحله فونداسیون، اسکلت و اتمام کار پرداخت میشود.
خواجهای به ماهیت انقلابی و جهادی بنیاد مسکن اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: به فرموده امام راحل، بنیاد مسکن یکی از صدقات جاریه است و تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه رسیدگی به روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر محسوب میشود. اقدامات انجام شده از سوی بنیاد مسکن میزان رضایتمندی و امیدواری شهروندان به کشور افزایش یافته که در نوع خود بزرگترین دستاورد است.