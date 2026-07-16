دستگیری 2 قاچاقچی با 4.5 کیلو تریاک در بیدستان و محمدیه

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت 2 قاچاقچی مواد مخدر در زمینه خرید و فروش مواد در شهرهای محمدیه و بیدستان، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اقدامات فنی و تخصصی، درعملیات هایی جداگانه یکی از متهمان را حین تردد در شهر محمدیه شناسایی، دستگیر و از کوله پشتی وی مقدار2 کیلو و 500 گرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: درعملیاتی دیگر ماموران، با همکاری تیمی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز، پس از شناسایی منزل مسکونی یکی دیگر از قاچاقچیان مواد درشهر بیدستان با هماهنگی قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی به عمل آمده ، مقدار 2 کیلوگرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هر 2 متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با شبکه های توزیع مواد مخدر به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

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