خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری 2 قاچاقچی با 4.5 کیلو تریاک در بیدستان و محمدیه

دستگیری 2 قاچاقچی با 4.5 کیلو تریاک در بیدستان و محمدیه
کد خبر : 1814244
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از دستگیری 2 قاچاقچی با 4 کیلو و 500 گرم تریاک در دو عملیات جداگانه در شهرهای محمدیه و بیدستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت 2 قاچاقچی مواد مخدر در زمینه خرید و فروش مواد در شهرهای محمدیه و بیدستان، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت. 

وی افزود: ماموران  با اقدامات فنی و تخصصی، درعملیات هایی جداگانه یکی از متهمان را حین تردد در شهر محمدیه شناسایی، دستگیر و از کوله پشتی وی مقدار2 کیلو و 500 گرم تریاک کشف کردند. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان ادامه داد: درعملیاتی دیگر ماموران، با همکاری تیمی از ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان البرز،  پس از شناسایی منزل مسکونی یکی دیگر از قاچاقچیان مواد درشهر بیدستان با هماهنگی قضایی، به  محل مورد نظر اعزام  و در بازرسی به عمل آمده ، مقدار 2 کیلوگرم تریاک کشف کردند. 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه هر 2 متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با شبکه های توزیع مواد مخدر به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل