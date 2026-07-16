روند کاهشی دمای هوا مهمان روزهای پیش روی استان زنجان

به گزارش ایلنا، مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی در استان زنجان، همچنان شرایط جوی پایداری در مناطق مختلف این استان حاکم خواهد بود. آسمان بیشتر نواحی استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر انتظار افزایش سرعت وزش باد نیز در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در مجموع استان زنجان هفته آینده هوای خنک‌تری را نسبت به هفته گذشته تجربه خواهد کرد. همچنین در بازه زمانی شبانه روز گذشته ایستگاه سلطانیه با 16 درجه کمترین و ایستگاه حلب با 45 درجه بیشترین دمای ثبت شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین 16 و 39 درجه در نوسان بوده است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان اظهار داشت: این استان از 57 ایستگاه هواشناسی برخوردار است. کارشناسان حرفه‌ای در 4 ایستگاه به صورت شبانه‌روزی و در 4 ایستگاه نیز به صورت 12 ساعته مستقر هستند. داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌ها به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

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