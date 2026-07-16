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کارشناس مسئول اداره‌کل هواشناسی استان خبر داد:

روند کاهشی دمای هوا مهمان روزهای پیش روی استان زنجان

روند کاهشی دمای هوا مهمان روزهای پیش روی استان زنجان
کد خبر : 1814216
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کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان به روند کاهشی دما در استان اشاره کرده و گفت: در بازه زمانی امروز پنجشنبه و فردا جمعه 25 و 26 تیر ماه دمای هوا به طور نسبی در اغلب مناطق استان 3 تا 5 درجه سانتیگراد کاهش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، مرتضی قدیمی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی در استان زنجان، همچنان شرایط جوی پایداری در مناطق مختلف این استان حاکم خواهد بود. آسمان بیشتر نواحی استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر انتظار افزایش سرعت وزش باد نیز در استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در مجموع استان زنجان هفته آینده هوای خنک‌تری را نسبت به هفته گذشته تجربه خواهد کرد. همچنین در بازه زمانی شبانه روز گذشته ایستگاه سلطانیه با 16 درجه کمترین و ایستگاه حلب با 45 درجه بیشترین دمای ثبت شده در استان را داشته و دمای شهر زنجان نیز بین 16 و 39 درجه در نوسان بوده است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان زنجان اظهار داشت: این استان از 57 ایستگاه هواشناسی برخوردار است. کارشناسان حرفه‌ای در 4 ایستگاه به صورت شبانه‌روزی و در 4 ایستگاه نیز به صورت 12 ساعته مستقر هستند. داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌ها به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شود.

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