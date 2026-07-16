در دیدار فرماندهان ارشد ارتش با استاندار فارس مطرح شد؛
تجربه میدانی، پایه اصلی مدیریت بحران و جنگ است
در شرایط جنگی، همه ظرفیتهای استان باید در خدمت پشتیبانی از نیروهای مسلح قرار گیرد
استاندار فارس با تأکید بر تفاوت اساسی میان مدیریت در شرایط عادی و دوران بحران و جنگ، گفت: درک واقعی و عینی از شرایط جنگی و بحرانی، تفاوت چشمگیری با شرایط معمول دارد و همین تجربه، مبنای تصمیمگیریهای کلان در عرصه مدیریت بحران و جنگ به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در دیدار فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد و جمعی از فرماندهان ارشد ارتش در استان فارس، با اشاره به تجربیات خود در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: حضور در صحنههای بحرانی و تجربیات مدیریتی در شرایط دشوار نظامی و غیرنظامی، نگاه مدیران و فرماندهان را نسبت به مفهوم مدیریت بحران و الزامات تصمیمگیری در شرایط ویژه دگرگون میکند.
وی با یادآوری حضور خود در جبهههای دفاع مقدس و مشارکت در برخی عملیاتهای سرنوشتساز جنگ تحمیلی افزود: تجربههای میدانی نشان داده است که در شرایط بحرانی، اولویتها و شیوههای مدیریت متناسب با اقتضائات زمان تغییر میکند و تمامی ظرفیتهای موجود باید برای عبور موفق از بحران، بهویژه در شرایط جنگی، بهکار گرفته شود.
رئیس شورای تأمین استان فارس با اشاره به جنگ و تهاجمات اخیر علیه کشور تصریح کرد: در جلسات شورای تأمین و مدیریت بحران استان همواره بر این موضوع تأکید شده است که در شرایط تهدید و بحران، تمامی توان مدیریتی استان، امکانات دستگاههای اجرایی و ظرفیتهای مردمی باید در چارچوبی منسجم و هماهنگ در خدمت تأمین امنیت و پشتیبانی از مأموریتهای نیروهای نظامی و امنیتی قرار گیرد.
امیری با بیان اینکه استاندار بهعنوان نماینده حاکمیت در استان و مدیران اجرایی باید در شرایط بحرانی نقش پشتیبان و همراه نیروهای مسلح را ایفا کنند، افزود: در استان فارس و در طول دوره جنگ و تهاجمات اخیر، با بسیج تمامی ظرفیتها و امکانات موجود، زمینه انجام مأموریتهای نیروهای نظامی و امنیتی تسهیل شد تا این نیروها بتوانند با تمرکز کامل و بدون دغدغههای جانبی، مسئولیت خطیر دفاع از کشور و تأمین امنیت را دنبال کنند.
در این دیدار، فرمانده ارشد ارتش جمهوری اسلامی ایران در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد، لوح تقدیر امیر دریادار حبیبالله سیاری، رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران را به پاس نقشآفرینی استاندار فارس و رئیس شورای تأمین استان در پشتیبانی از مأموریتهای نظامی ارتش به وی اهدا کرد.
امیر سرتیپ ابوالقاسم رضایی نیز با قدردانی از رویکرد حمایتی استاندار فارس در دوران بحران و شرایط جنگی گفت: حمایتها و پشتیبانیهای استاندار فارس، بهویژه در جلسات شورای تأمین و شورای مدیریت بحران، بیانگر شناخت دقیق وی از الزامات و اقتضائات حوزههای نظامی و امنیتی است.
وی افزود: تأکید مستمر استاندار فارس بر همراهی و پشتیبانی از فرماندهان نظامی، موجب افزایش هماهنگی و همافزایی میان بخشهای اجرایی و نیروهای مسلح شد و زمینه را برای اتخاذ تصمیمهای سریعتر و مؤثرتر در شرایط حساس جنگی فراهم کرد.
فرمانده ارشد ارتش در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این رویکرد علاوه بر تقویت انسجام میان مدیریت مدنی و نظامی، در ارتقای روحیه، انگیزه و اطمینان خاطر نیروها و فرماندهان و افزایش آمادگی مجموعههای مسئول در انجام مأموریتهای محوله نقش بسزایی داشت.
امیر سرتیپ رضایی همچنین با اشاره به بازدیدهای میدانی استاندار فارس از پایگاههای نیروی زمینی، هوایی و پدافند ارتش در استان، از توجه ویژه وی به تقویت بنیه دفاعی فارس قدردانی کرد و گفت: اهدای این لوح تقدیر از سوی امیر دریادار سیاری، در راستای قدردانی از نگاه حمایتی استاندار فارس نسبت به مجموعههای پدافندی و عملیاتی ارتش در استان صورت گرفته است.
در این دیدار، امیر سرتیپ دوم خلبان افشین سوریایی فرمانده منطقه هوایی شهید دوران شیراز، امیر سرتیپ دوم فتحعلی زارع فخری فرمانده پدافند غیرعامل استان فارس، حجتالاسلام عباس برهانینسب رئیس عقیدتی سیاسی ارتش در استان فارس و رئیس حفاظت اطلاعات ارتش در استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز حضور داشتند.