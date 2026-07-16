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هوای آذربایجان شرقی تا پایان هفته نسبتاً پایدار است

هوای آذربایجان شرقی تا پایان هفته نسبتاً پایدار است
کد خبر : 1814194
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کارشناس هواشناسی آذربایجان شرقی، از تداوم جوی نسبتاً پایدار در استان تا پایان هفته جاری خبر داد و گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، در روزهای پیش‌رو بارش قابل توجهی در استان رخ نخواهد داد، اما وزش باد و گردوغبار برخی مناطق را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان، با اشاره به وضعیت جوی شهر تبریز در روزهای پنجشنبه و جمعه اظهار کرد: طی این دو روز، آسمان تبریز صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود که در بعضی ساعات به‌ویژه عصرها، وزش باد همراه با غبار محلی را خواهیم داشت.

 کارشناس هواشناسی با تشریح وضعیت دمایی شهر تبریز تصریح کرد: بیشینه دمای هوای تبریز در روز پنجشنبه به ۳۶ درجه سانتی‌گراد و در روز جمعه به ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید که نشان‌دهنده روند کاهشی ملایم دما در این شهر است.

نریمان در ادامه به وضعیت سایر شهرستان‌های استان از جمله آذرشهر، اسکو، اهر و بستان‌آباد اشاره کرد و افزود: در این مناطق نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود، به‌طوری که وزش باد در برخی نقاط استان شدت بیشتری خواهد داشت.

وی در خصوص هشدارهای صادر شده نیز اظهار کرد: بر اساس بررسی‌ها، از اواخر وقت روز پنجشنبه و در روز جمعه، به دلیل وزش باد نسبتاً شدید، پدیده گردوغبار و کاهش کیفیت هوا در مناطق مستعد استان دور از انتظار نیست. به همین دلیل هشدار سطح زرد برای این بازه زمانی صادر شده است.

کارشناس هواشناسی استان در پایان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، به شهروندان و به‌ویژه بیماران تنفسی و گروه‌های حساس توصیه کرد: با توجه به احتمال افزایش غلظت گردوغبار طی روزهای جمعه و شنبه، از تردد غیرضروری در فضای باز و انجام فعالیت‌های شدید بدنی خودداری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: وضعیت جوی روزهای آینده به‌طور مداوم رصد شده و در صورت تغییر، اطلاع‌رسانی مجدد صورت خواهد گرفت.

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