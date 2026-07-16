طرح سامان خاموشی برق مشترکان شیراز را ۸۴ درصد کاهش داد
جشن اجرای دو هزار و دویست و بیست و دومین مرحله تعمیرات پیشگیرانه گروهی در قالب طرح «سامان» با حضور مسئولان ارشد شرکت توزیع نیروی برق شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در مراسم گرامیداشت انجام ۲۲۲۲ مرحله تعمیرات گروهی در قالب طرح سامان که با حضور قائممقام شرکت توزیع نیروی برق شیراز و قائممقام امور نواحی و شهرستانها در مدیریت توزیع برق شیراز برگزار شد، از تلاشهای کارکنان امور خدمات فنی شبکه در دستیابی به این دستاورد تقدیر شد.
عبادالله عبادی، قائممقام شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در این مراسم با قدردانی از تلاش کارکنان اجرایی امور خدمات فنی شبکه، عملیات تعمیرات پیشگیرانه را یکی از عوامل کلیدی در کاهش نرخ خاموشی و ارتقای ایمنی شبکه برق عنوان کرد.
محمدرضا منصوریصبا، قائممقام شرکت توزیع نیروی برق شیراز در امور نواحی و شهرستانها نیز با تجلیل از تلاش نیروهای عملیاتی، تأثیر اجرای طرح سامان بر افزایش رضایت شهروندان و کاهش خاموشیها را از مهمترین دستاوردهای این طرح برشمرد.
در ادامه رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با اشاره به اجرای مستمر این طرح از سال ۱۳۹۲ تاکنون اظهار کرد: طی این مدت، ۲۲۲۲ مرحله تعمیرات گروهی بر روی خطوط فشار متوسط انجام شده و ۲۷۷ فیدر پرعارضه شناسایی و رفع نقص شدهاند.
محمدصادق برزگری، افزود: در قالب اجرای طرح سامان، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار عارضه حاد در شبکه برق شناسایی و برطرف شده و عملیات سرویس و نگهداری ترانسفورماتورها، به ویژه تصفیه روغن آنها، بهصورت مستمر انجام میشود.
برزگری ادامه داد: این اقدامات موجب کاهش چشمگیر حوادث ناشی از ترانسسوزی شده، بهگونهای که طی یک سال گذشته تعداد حوادث ترانسسوزی به کمتر از انگشتان یک دست رسیده و خوشبختانه در این مدت هیچ حادثه ایمنی نیز گزارش نشده است.
رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تأکید بر اهمیت طرح سامان در صنعت برق گفت: این طرح به عنوان یکی از برنامههای راهبردی صنعت برق، نقش مهمی در تأمین برق پایدار مشترکان ایفا میکند و اجرای آن موجب افزایش آمادگی شبکه توزیع برای عبور موفق از اوج بار تابستان شده است.
وی افزود: شناسایی و رفع اتصالات سست، پایش مستمر تجهیزات و اصلاح آرایش شبکه از جمله اقدامات اجرایی این طرح در راستای بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان و افزایش پایداری شبکه است.
برزگری خاطرنشان کرد: طرح سامان بر پایه مدیریت داراییهای فیزیکی و نگهداشت پیشگیرانه طراحی شده و هدف اصلی آن، شناسایی و رفع عارضههای شبکه پیش از تبدیل شدن به خاموشی یا وقوع حادثه است.
وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: متوسط مدت زمان خاموشی هر مشترک برق در محدوده شرکت توزیع نیروی برق شیراز از ۸۴۰ دقیقه در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۲۰ دقیقه در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر کاهش بیش از ۸۴ درصدی است.
به گفته وی، نرخ خاموشی شبکه نیز از ۱.۶ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۲۲ در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ دستاوردی که نشاندهنده تأثیر اجرای طرح سامان و حمایت مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت از این برنامه راهبردی است.