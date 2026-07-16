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زنگ خطر برای ۹ ساختمان بحرانی شیراز به صدا درآمد/ ۱۹۴ ساختمان ناایمن زیر ذره‌بین

زنگ خطر برای ۹ ساختمان بحرانی شیراز به صدا درآمد/ ۱۹۴ ساختمان ناایمن زیر ذره‌بین
کد خبر : 1814186
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معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از برگزاری نشست تخصصی بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، مدیران شهری و دستگاه‌های متولی خبر داد و بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بین‌بخشی برای تسریع در ایمن‌سازی اماکن پرخطر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت با اشاره به برگزاری این نشست اظهار کرد: این جلسه در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و با هدف بررسی وضعیت ساختمان‌های ناایمن، تعیین وظایف دستگاه‌های مسئول و تدوین راهکارهای عملیاتی برای رفع مخاطرات و تسریع در ایمن‌سازی این اماکن برگزار شد.

وی افزود: در این نشست که با حضور معاون حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، رئیس اداره مطالعات بحران و پدافند غیرعامل شهرداری و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی برای رفع خطر از ساختمان‌های ناایمن تأکید شد.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تصریح کرد: همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در تسریع روند ایمن‌سازی و اجرای تکالیف قانونی مرتبط با ساختمان‌های پرخطر خواهد داشت.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز با ارائه گزارشی از وضعیت ساختمان‌های ناایمن شهر گفت: تاکنون برای ۱۹۴ ساختمان پرونده تشکیل و ارزیابی‌های تخصصی لازم انجام شده است.

هادی عیدی‌پور افزود: از این تعداد، ۹ ساختمان در وضعیت بحرانی از نظر ایمنی سازه و خطر حریق قرار دارند و اقدامات لازم برای اطلاع‌رسانی عمومی و پیگیری‌های قانونی به منظور رفع خطر آن‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی در این زمینه اظهار کرد: شناسایی ساختمان‌های ناایمن، ثبت اطلاعات در سامانه ملی، نصب بنرهای هشدار در ساختمان‌های بحرانی و ارائه پیشنهادهایی برای الزام مالکان به رفع نواقص ایمنی از جمله اقدامات در دست اجراست.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز ادامه داد: تقویت ضمانت‌های اجرایی، اخذ تأییدیه‌های ایمنی و ایجاد مشوق‌های لازم برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها نیز از دیگر برنامه‌هایی است که با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول دنبال می‌شود.

عیدی‌پور تأکید کرد: روند ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر در شیراز با جدیت و همراهی دستگاه‌های متولی ادامه خواهد یافت.

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