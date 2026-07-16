دعوت برق منطقهای فارس و بوشهر به همراهی مردم برای پایداری شبکه برق
شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر با راهاندازی پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، در تأمین برق پایدار طی روزهای گرم پیش رو مشارکت کنند.
به گزارش ایلنا، در این پویش با شعار «همه سر قراریم؛ قرار همدلی برای پایداری برق»، بر نقش مشترک همه بخشها در مدیریت مصرف انرژی تأکید شده است.
شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل تابستان، اعلام کرده است که حفظ پایداری شبکه برق تنها وظیفه یک دستگاه یا مجموعه خاص نیست و تحقق این هدف نیازمند همراهی و مشارکت همه شهروندان، دستگاههای اجرایی و بخشهای مختلف جامعه است.
در قالب این پویش، از مشترکان خواسته شده است با اقداماتی ساده مانند تنظیم دمای کولرها روی ۲۵ درجه، استفاده بهینه از تجهیزات سرمایشی و پرهیز از مصرفهای غیرضروری، به عبور موفق از اوج بار مصرف برق کمک کنند.
برق منطقهای فارس و بوشهر با تأکید بر اینکه همدلی و همکاری مردم نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار دارد، هدف از اجرای این طرح را ایجاد فرهنگ مصرف بهینه و حرکت جمعی برای ساخت آیندهای روشنتر عنوان کرده است.