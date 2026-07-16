استاندار کرمانشاه:
اولویت مدیریت برق، کاهش خاموشی منازل و صنایع است
ساعت کاری ادارات در روزهای گرم کاهش مییابد
استاندار کرمانشاه با تاکید بر لزوم اعلام اعمال محدودیتهای برق به مشترکان، گفت: تمام تلاش ما پایداری برق در بخش خانگی و کاهش قطع برق صنایع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه در آیین افتتاح دو پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در فصل تابستان، اظهار کرد: مدیران و کارکنان صنعت برق با تمام توان برای حفظ پایداری شبکه در حال فعالیت هستند و امیدواریم با مشارکت مردم، تابستان امسال با کمترین میزان خاموشی سپری شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف از سوی همه مشترکان افزود: سیاست استان بر این است که برق بخش خانگی تا حد امکان پایدار بماند و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز کمترین آسیب را از محدودیتهای برق متحمل شوند، زیرا استمرار تولید و حفظ اشتغال از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اجرای برنامههای مدیریت بار، تصریح کرد: هرگونه خاموشی باید پیش از اجرا بهصورت دقیق و شفاف به مردم اطلاعرسانی شود و سامانههای پاسخگویی شرکت توزیع برق نیز بهگونهای عمل کنند که شهروندان در زمان بروز مشکلات، بدون معطلی پاسخ خود را دریافت کنند.
حبیبی مدیریت مصرف را مسئولیتی همگانی دانست و گفت: استفاده از وسایل برقی پرمصرف باید کاهش یابد و لازم است تجهیزات و برندهایی که مصرف برق بالایی دارند به مردم معرفی شوند تا انتخاب آگاهانهتری داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر با واحدهای تولیدی و اصناف در زمان اعمال محدودیتهای برق اظهار کرد: اصناف و تولیدکنندگان همکاری لازم را دارند، اما باید زمانبندی خاموشیها بهگونهای باشد که کمترین آسیب را به فعالیت اقتصادی وارد کند. بهعنوان نمونه، در بسیاری از مناطق شهری اوج فعالیت اصناف بین ساعت ۲۰ تا ۲۲ است و بهتر است خاموشیها در ساعات دیگری اعمال شود.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار توجه ویژه به صنایع حساس از جمله صنایع غذایی شد و افزود: این واحدها در برابر قطعی برق آسیبپذیرتر هستند و لازم است در برنامهریزیهای مدیریت بار شرایط ویژه آنها در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی مناطق گرمسیری استان خاطرنشان کرد: شهرستانهای غربی از جمله قصرشیرین و مرز خسروی، بهدلیل گرمای شدید هوا و همچنین تردد زائران عتبات عالیات، باید در اولویت کاهش خاموشیها قرار گیرند.
حبیبی از پیگیری برای کاهش ساعت کاری ادارات استان در روزهای گرم مرداد و اوایل شهریور نیز خبر داد و گفت: این پیشنهاد با هدف کاهش مصرف برق در بخش اداری در حال بررسی است و انتظار داریم از هفته آینده اجرایی شود. کاهش مصرف برق ادارات میتواند سهم بیشتری از برق را در اختیار بخش خانگی و واحدهای تولیدی قرار دهد.
استاندار کرمانشاه در ادامه بر برخورد جدی با انشعابات غیرمجاز و ماینرهای غیرقانونی تأکید کرد و گفت: جمعآوری این موارد نیازمند اقدام عملیاتی، هماهنگ و قرارگاهی است و نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق و افزایش پایداری آن دارد.
وی همچنین با قدردانی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان در کاهش تلفات شبکه، اظهار کرد: هرچند میزان تلفات به حدود ۲۰ درصد رسیده، اما این رقم همچنان قابل توجه است و باید با اجرای طرحهای فنی و توسعه شبکه، روند کاهش آن ادامه یابد.
حبیبی اقدامات انجام شده در حوزه روشنایی معابر شهری و روستایی را نیز ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: توسعه روشنایی معابر علاوه بر افزایش رضایتمندی شهروندان، در ارتقای امنیت عمومی و کاهش وقوع سرقت نیز تأثیر قابل توجهی داشته است.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، از ورود چند نیروگاه خورشیدی جدید به مدار تولید تا یک ماه آینده خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این نیروگاهها، حدود ۲۰ تا ۲۵ مگاوات برق از محل انرژیهای تجدیدپذیر به شبکه سراسری افزوده خواهد شد.
وی همچنین صنایع بزرگ از جمله سیمان، پتروشیمی و سایر واحدهای انرژیبر را به سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و خودتأمین فراخواند و گفت: دستگاههای اجرایی نیز موظف شدهاند بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق پنلهای خورشیدی تأمین کنند که تاکنون ۲۷ دستگاه در این مسیر اقدام کردهاند و سایر دستگاهها نیز باید هرچه سریعتر به این طرح بپیوندند.
حبیبی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ادارات استان موظف خواهند بود یک روز در هفته برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور یا نیروگاه خورشیدی تأمین کنند؛ اقدامی که میتواند بین ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق را برای تأمین نیاز بخش خانگی و تولید آزاد کند.
در پایان این مراسم، ساختمان امور توزیع برق مرکز شماره ۲ کرمانشاه و مراکز جدید پاسخگویی به تماسهای مشترکان (سامانه ۱۲۱) شرکت توزیع نیروی برق استان با مجموع اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدند.