مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس:
استانداری فارس آماده پیگیری مطالبات جامعه کارگری است/ دغدغه بازنشستگان پس از چهار ماه همچنان پابرجاست
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس بر ضرورت تقویت گفتوگوی اجتماعی، شنیدن مطالبات جامعه کارگری و حضور دستگاههای مسئول در نشستهای تخصصی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سید محمدحسن موسوی امروز ۲۵ تیر در مراسم گرامیداشت هفته تامین اجتماعی که با حضور مسئولین استان و تشکلات کارگری برگزار شد، اظهار کرد: استانداری فارس آمادگی دارد در جلسات تخصصی مرتبط با مسائل جامعه کارگری حضور یافته و زمینه حضور سایر دستگاههای مسئول برای پاسخگویی به مطالبات و مسائل این حوزه را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی و لزوم توجه مستمر به این حوزه افزود: مناسبتهایی از این دست فرصتی برای یادآوری اهمیت موضوعات اجتماعی است، اما ضروری است فراتر از مناسبتها، آسیبها، نقاط ضعف و نقدهای موجود در طول یک سال گذشته مورد بررسی قرار گیرد و برای آینده برنامهریزی شود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس تأکید کرد: باید از جامعهای که مخاطب این خدمات هستند و همچنین از مدیران و کارکنان حوزههای کار، تأمین اجتماعی، بهزیستی و سایر دستگاههای مرتبط که در این عرصه فعالیت میکنند، قدردانی شود.
موسوی با اشاره به شرایط کشور در ماههای اخیر گفت: ایران در ماههای گذشته شرایط دشوار و کمسابقهای را پشت سر گذاشته است، اما ملت ایران در طول تاریخ همواره با تکیه بر روحیه همبستگی و ایثار از کشور و منافع ملی دفاع کردهاند.
وی با اشاره به جایگاه شخصیت آرش کمانگیر در فرهنگ و تاریخ ایران افزود: آرش نمادی از فداکاری و ایثار برای حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی کشور است و امروز نیز همان روحیه ایثار و مسئولیتپذیری در میان مردم ایران وجود دارد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس ادامه داد: دشمنان تلاش میکنند با تضعیف روح جمعی، سرمایه اجتماعی و روحیه ایراندوستی، تابآوری اقتصادی و اجتماعی کشور را کاهش دهند، اما ملت ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که در شرایط سخت، همبستگی و انسجام ملی خود را حفظ میکنند.
وی با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و تمامی افرادی که در عرصههای مختلف برای پیشرفت و امنیت کشور فعالیت میکنند، اظهار کرد: امروز علاوه بر عرصههای نظامی، کشور درگیر جنگ اقتصادی نیز هست و تلاش کارگران، بازنشستگان، مستمریبگیران و فعالان حوزه تولید و خدمات در این شرایط، ارزشی همسنگ مجاهدت در سایر عرصهها دارد.
موسوی با تبریک هفته تأمین اجتماعی به کارکنان این حوزه، جامعه کارگری، بازنشستگان، مستمریبگیران و فعالان اقتصادی، بر ضرورت بازنگری در مسائل و مشکلات موجود تأکید کرد و گفت: برخی دغدغهها و مطالبات جامعه بازنشستگان و مستمریبگیران سالهاست مطرح میشود و انتظار میرود در تصمیمگیریها و قانونگذاریها، دیدگاههای تخصصی و مطالبات این اقشار بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس ادامه داد: چرا هنوز پس از گذشت چهار ماه از سال، هنوز مستمری بگیران بازنشسته و کارگران فعال باید دغدغه اعمال برخی از آیتم های حقوقی را در احکام خود داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت گفتوگوی اجتماعی اظهار داشت: شکلگیری گفتوگوی اجتماعی مستلزم حضور و مشارکت همه شرکای اجتماعی و دستگاههای مرتبط است و مسئولان باید شنونده مطالبات، نقدها و پیشنهادهای جامعه کارگری و بازنشستگان باشند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس خاطرنشان کرد: استانداری فارس و مجموعه مدیریت استان آمادگی دارند پیشنهادها، نقدها و راهکارهای فعالان این حوزه را دریافت و برای پیگیری و رفع مشکلات از ظرفیتهای موجود استفاده کنند.
موسوی در پایان با تقدیر از صراحت و پیگیری مطالبات از سوی نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و شرکای اجتماعی، بخشی از مشکلات و دغدغههای موجود برطرف شود.
معاون ادارهکل تامین اجتماعی استان فارس نیز در این همایش گفت: افزایش سالانه حقوق کارگران متناسب با قوانین ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی و شورای عالی کار تعیین شد و این افزایش برای حداقل بگیرها ۶۰ درصد بوده است.
محمد قاعدی افزود: میانگین افرایش حقوق کارگران در صندوق تأمین اجتماعی ۵۰ درصد بوده در حالی که این میزان در دیگر صندوق ها ۲۵ درصد بوده است.
وی درباره افزایش متناسب سازی حقوق کارگران نیز گفت: متناسب سازی حقوق برای حداقل بگیرها نیست و اعمال این طرح به معنای پرداخت مبلغی واحد به همه مستمری بگیران نخواهد بود.
قاعدی افزود: متناسب سازی حقوق شامل افرادی میشود که تعداد سنوات آنها در زمان برقراری بیشتر بوده و این طرح در فارس نیز اجرایی شده است.
معاون ادارهکل تامین اجتماعی فارس با اشاره به کهنه بودن قوانین تامین اجتماعی، اظهار کرد: امروز شرایط اقتصادی کشور تغییر کرده و نمیتوان با قوانین ۲۰ سال پیش کار کرد.
او افزود: از ۲ سال پیش، اصلاح قوانین تامین اجتماعی در کشور آغاز شده و استان فارس نیز درباره اصلاح هفت بند قانونی پیشنهاد دهنده بوده است.
قاعدی برخی قوانین را دست و پاگیر دانست و ادامه داد: کارگران شغل سخت و زیان آور دارند و باید با ۲۰ سال کلر، بازنشسته شوند اما ۱۰ سال زودتر بازنشسته شدن هر کارگر، حدود ۱۰ میلیارد بار مالی برای تامین اجتماعی به دنبال دارد و باید حمایتهایی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: قوانین مشاغل سخت و زیان آور باید اصلاح شود وگرنه شرایط سازمان روز به روز بدتر خواهد شد.
معاون ادارهکل تامین اجتماعی فارس گفت: اکنون ۸۴ مورد از خدمات این سازمان بدون نیاز به مراجعه افراد و به صورت کاملا الکترونیکی انجام میشود.
قاعدی افزود: در جهت افزایش شفافیت نیز همه بخش نامهها در سایت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته و همگان میتوانند به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنند.
وی اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی رفیق روزهای سخت مردم است و ما زمانی میتوانیم رضایت کامل داشته باشیم که حال کارفرمایان و بیمه شدگان خوب باشد.