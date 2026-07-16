مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه:
کاهش حریق در عرصههای طبیعی استان
مهار سریع آتش از خسارت به جنگلها جلوگیری کرد
مدیرکل منابع طبیعی کرمانشاه،بهکارگیری ۲۲۰ دیدهبان، راهاندازی ۴۰ پایگاه مردمی اطفای حریق و تمرکز بر مهار آتش در «زمان طلایی» از عوامل اصلی کاهش خسارات به جنگلهای کرمانشاه عنوان شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمدحسین رستمی با تشریح وضعیت حریقهای رخداده در منابع طبیعی استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۹۵۰ هکتار از عرصههای منابع طبیعی استان درگیر آتشسوزی شدهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته و نشاندهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و سرعت عمل نیروهای اطفای حریق است.
وی افزود: بخش عمده آتشسوزیهای امسال از نوع حریقهای سطحی بوده و بیشتر در عرصههای مرتعی، پوششهای علفی و مناطق سنگلاخی و فاقد پوشش جنگلی رخ داده است؛ به همین دلیل با مهار سریع آتش، از سرایت آن به درختان و آسیب به پوشش جنگلی جلوگیری شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به نقش نیروهای یگان حفاظت، تشکلهای مردمنهاد، نیروهای محلی و داوطلبان در کنترل حریقها، گفت: تمرکز اصلی ما بر مهار آتش در «زمان طلایی» بوده است؛ چرا که کنترل حریق در دقایق اولیه، از گسترش آن و وارد شدن خسارتهای سنگین به جنگلها جلوگیری میکند. خوشبختانه تاکنون هیچیک از هستههای اصلی جنگلی استان دچار خسارت جدی نشدهاند.
رستمی از تقویت برنامههای پیشگیرانه در سال جاری نیز خبر داد و افزود: در راستای افزایش آمادگی برای مقابله با آتشسوزیها، ۲۲۰ دیدهبان در مناطق بحرانی و نیمهبحرانی استان بهکارگیری شدهاند تا هرگونه حریق احتمالی را در کوتاهترین زمان شناسایی و گزارش کنند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، دورههای آموزشی و ترویجی متعددی در شهرستانهای مختلف برگزار شده و آموزشهای لازم درباره روشهای صحیح اطفای حریق و حفاظت از منابع طبیعی به روستاییان، بهرهبرداران، دهیاران و ساکنان مناطق همجوار جنگلها و مراتع ارائه شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با قدردانی از همکاری ستاد مدیریت بحران استان، دهیاریها، بخشداریها و انجمنهای حامی منابع طبیعی، تصریح کرد: با این همکاریها، ۴۰ پایگاه مردمی و محلی اطفای حریق در نقاط بحرانی استان راهاندازی شده است.
رستمی خاطرنشان کرد: این پایگاهها با استقرار نیروهای محلی و تجهیز به امکانات مورد نیاز از جمله دستگاههای دمنده، نقش مؤثری در واکنش سریع به حریقها و جلوگیری از گسترش آتش در عرصههای منابع طبیعی ایفا میکنند و تقویت این ظرفیت مردمی از مهمترین راهبردهای ادارهکل منابع طبیعی برای حفاظت از جنگلها و مراتع استان به شمار میرود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از آتشسوزیهای منابع طبیعی منشأ انسانی دارد، از مردم خواست در فصل گرما از روشن کردن آتش در طبیعت، رها کردن تهسیگار و هرگونه اقدامی که احتمال وقوع حریق را افزایش میدهد خودداری کرده و در صورت مشاهده دود یا آتش، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروهای منابع طبیعی و دستگاههای امدادی اطلاع دهند.