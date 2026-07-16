قاتل خانواده چالدرانی دستگیر شد
فرمانده انتظامی چالدران با اشاره به وقوع قتل سه عضو یک خانواده در یکی از روستاهای چالدران از دستگیری قاتل خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالله ورمزیار در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وقوع قتل سه عضو یک خانواده شامل مادر، مادرشوهر و دختر بچه ۳ ساله با سلاح سرد در یکی از روستاهای شهرستان چالدران، رسیدگی به موضوع در دستور کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم پدر خانواده بوده که اقدام به قتل همسر، مادر و فرزندش نموده و از محل متواری که در کمترین زمان ممکن دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان چالدران با اشاره به اینکه علت قتل اختلاف خانوادگی و مشکلات شخصی متهم بوده، از شهروندان خواست که هر گونه موضوعات امنیتی را به شماره ۱۱۰ پلیس گزارش و همچنین شماره ۱۹۷ آماده دریافت پیشنهادات، انتقادات و تقدیر شما از عملکرد پلیس است.