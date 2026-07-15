به گزارش ایلنا، محمد آشوری تازیانی افزود: طبق پیگیری‌های انجام شده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش، امتحانات پایه دوازدهم که برای روز پنجشنبه 25 تیرماه برنامه‌ریزی شده بود و همچنین امتحانات پایه یازدهم که قرار بود روز شنبه 27 تیر ماه برگزار شود در سراسر استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شده‌اند.

وی به دلایل اتخاذ این تصمیمات اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این تصمیم در جهت تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان استان اتخاذ شده است. تاریخ جدید برگزاری این امتحانات متعاقبا از سوی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد. همچنین وضعیت امتحانات پیش رو نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

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