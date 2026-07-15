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استاندار خبر داد:

لغو امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان هرمزگان در روزهای 25 و 27 تیر ماه

لغو امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان هرمزگان در روزهای 25 و 27 تیر ماه
کد خبر : 1813948
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استاندار هرمزگان گفت: با تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی و هماهنگ کشوری در سطح این استان روزهای 25 و 27 تیر ماه لغو شده است. زمان جدید برگزاری این آزمون‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد. از دانش‌آموزان تقاضا می‌شود اخبار را تنها از مراجع رسمی آموزش و پرورش پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، محمد آشوری تازیانی افزود: طبق پیگیری‌های انجام شده در سطح دولت و وزارت آموزش و پرورش، امتحانات پایه دوازدهم که برای روز پنجشنبه 25 تیرماه برنامه‌ریزی شده بود و همچنین امتحانات پایه یازدهم که قرار بود روز شنبه 27 تیر ماه برگزار شود در سراسر استان هرمزگان لغو و به زمان دیگری موکول شده‌اند.

وی به دلایل اتخاذ این تصمیمات اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این تصمیم در جهت تأمین آرامش روانی و عدالت آموزشی برای دانش‌آموزان استان اتخاذ شده است. تاریخ جدید برگزاری این امتحانات متعاقبا از سوی آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد. همچنین وضعیت امتحانات پیش رو نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

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