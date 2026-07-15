به گزارش ایلنا، سرهنگ محمدحسن خلجی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه خودروی وانت‌نیسان به صورت برخورد رخ‌به‌رخ در محور مواصلاتی نیک‌پی، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 و نیروهای امدادی اعلام شد.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی پرداخته و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم‌های امدادی و انتظامی در محل حادثه حاضر شدند. در این حادثه رانندگی راننده پراید در صحنه تصادف جان خود را از دست داد و راننده نیسان نیز پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

رئیس پلیس راه استان زنجان به بررسی‌های اولیه درباره علت این حادثه رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: آنچه در این‌گونه تصادفات محرز است، فقط لزوماً انحراف به چپ نیست و بخشی از سوانح رانندگی رخ‌به‌رخ می‌تواند ناشی از بی‌توجهی به جلو و یا خواب‌آلودگی راننده باشد.

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