سقوط مرگبار یک کارگر در چاله آسانسور یک ساختمان نیمهساز در مشهد
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به کشته شدن یک نفر در این شهر بر اثر سقوط در چاله آسانسور اشاره کرده و در این خصوص گفت: سقوط یک کارگر در چاله آسانسور یک ساختمان نیمهساز در بلوار سجادیه این شهر مرگ وی را رقم زد.
سرآتشیار معینرضا فرخنده به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر سقوط یک کارگر در چاله آسانسور یک ساختمان نیمهساز در بلوار سجادیه شهر مشهد به سامانه 125 آتشنشانی شهرداری اعلام شد. در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه یک کارگر حدود 32 ساله به داخل چاله آسانسور سقوط کرده بود. آتشنشانان پس از حضور در محل عملیات دسترسی و خارج کردن وی را انجام دادند اما کارگر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داده بود. پیکر وی برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل مربوطه شد.