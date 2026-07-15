مدیرکل درمان تأمین اجتماعی مازندران:
با پزشکان متخلف در دریافت زیرمیزی قاطعانه برخورد میکنیم
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر توسعه خدمات هوشمند در مراکز درمانی این سازمان، گفت: دریافت هرگونه زیرمیزی از سوی پزشکان به هیچ عنوان قابل قبول نیست و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فریبرز درویش، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان مازندران، عصر چهارشنبه در گردهمایی جامعه کارگری و بازنشستگان استان مازندران همزمان با ۲۵ تیر، روز بزرگداشت تأمین اجتماعی در قائمشهر، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و محدودیتهایی که برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد شده، این سازمان همچنان پویایی و پایداری خود را حفظ کرده و در سال ۱۴۰۵ نیز توسعه خدمات هوشمند را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: تلاش ما این است که به عنوان خادمان مردم، خدمات درمانی را به بهترین شکل ارائه دهیم تا در برابر بیمهشدگان و بازنشستگان شرمنده نباشیم.
درویش با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات در حوزه درمان گفت: صد درصد مخالف دریافت زیرمیزی هستیم. اگر پزشکی مرتکب چنین تخلفی شود، با وجود نیاز شدید بیمارستانهای تأمین اجتماعی به پزشک، این موضوع توجیهپذیر نیست و این اقدام را به شدت محکوم میکنیم و با متخلفان برخورد خواهد شد.
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی مازندران همچنین با اشاره به ارتباط مستمر با تشکلهای کارگری و بازنشستگی اظهار کرد: در تمامی کانونهای بازنشستگان و خانههای کارگر رابطانی تعیین شدهاند و از همه بازنشستگان و بیمهشدگان میخواهیم در صورت بروز هرگونه مشکل درمانی، موضوع را از طریق این رابطان یا ستاد درمان و بیمارستانهای تأمین اجتماعی پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: مجموعه درمان تأمین اجتماعی خود را موظف میداند در تمامی بخشها پاسخگوی جامعه کارگری و بازنشستگان باشد و برای رفع مشکلات آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.