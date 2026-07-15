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مرگ مرد ۵۰ ساله در زاینده‌رود؛ تلاش نیروهای امدادی به نتیجه نرسید

مرگ مرد ۵۰ ساله در زاینده‌رود؛ تلاش نیروهای امدادی به نتیجه نرسید
کد خبر : 1813910
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مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان از جان باختن یک مرد ۵۰ ساله بر اثر غرق‌شدگی در زاینده‌رود محدوده زرین‌شهر از توابع شهرستان لنجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی اظهار کرد: حادثه غرق‌شدگی عصر چهارشنبه در محدوده فلکه تختی و ابتدای جاده چرخاب در زرین‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: گزارش این حادثه ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه به مرکز اورژانس دریافت شد و بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای ارائه خدمات امدادی به محل اعزام شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده در محل حادثه نشان داد مردی حدود ۵۰ ساله در آب رودخانه غرق شده است.

عابدی گفت: با وجود حضور عوامل اورژانس در محل، این حادثه یک فوتی برجا گذاشت و مرد ۵۰ ساله جان خود را از دست داده بود.

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