به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی اظهار کرد: حادثه غرق‌شدگی عصر چهارشنبه در محدوده فلکه تختی و ابتدای جاده چرخاب در زرین‌شهر به مرکز ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: گزارش این حادثه ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه به مرکز اورژانس دریافت شد و بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای ارائه خدمات امدادی به محل اعزام شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان اصفهان ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده در محل حادثه نشان داد مردی حدود ۵۰ ساله در آب رودخانه غرق شده است.

عابدی گفت: با وجود حضور عوامل اورژانس در محل، این حادثه یک فوتی برجا گذاشت و مرد ۵۰ ساله جان خود را از دست داده بود.

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