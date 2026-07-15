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آتش‌سوزی تریلی حامل علوفه در محور کرمانشاه–بیستون مهار شد/ راننده دچار سوختگی سطحی شد

آتش‌سوزی تریلی حامل علوفه در محور کرمانشاه–بیستون مهار شد/ راننده دچار سوختگی سطحی شد
کد خبر : 1813909
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مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از مهار آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی حامل علوفه در محور کرمانشاه–بیستون خبر داد و گفت: با اقدام به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی و همکاری واحد آتش‌نشانی کارخانه سیمان غرب، از گسترش آتش به بخش‌های دیگر خودرو و مناطق اطراف جلوگیری شد.

حسان سهیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: ساعت ۱۴:۲۰ امروز چهارشنبه، ۲۴ تیرماه، گزارش وقوع آتش‌سوزی یک دستگاه تریلی حامل بار علوفه در محدوده روستای «سه‌چک» واقع در جاده کرمانشاه–بیستون به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه اعلام شد.

وی افزود: با توجه به فاصله محل حادثه از مرکز شهر، حجم بالای بار قابل اشتعال و احتمال سرایت آتش، بلافاصله دو دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق از نزدیک‌ترین ایستگاه‌های عملیاتی شامل ایستگاه سه‌راه مسکن و ایستگاه میدان شهداء به محل حادثه اعزام شدند تا عملیات مهار آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: به دلیل نزدیکی محل وقوع حادثه به کارخانه سیمان غرب، واحد آتش‌نشانی این مجموعه نیز پیش از رسیدن نیروهای سازمان در محل حاضر شد و با اجرای عملیات اطفای اولیه و آب‌دهی مستمر به کانون آتش، نقش مؤثری در کنترل شعله‌ها و جلوگیری از گسترش حریق ایفا کرد.

سهیلی با اشاره به روند عملیات اطفای حریق گفت: پس از حضور نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی، با اجرای اقدامات تخصصی، بار علوفه از روی تریلی به‌صورت مرحله‌ای جداسازی شد تا امکان دسترسی به کانون‌های آتش و خاموش کردن کامل آن فراهم شود. در نهایت، آتش‌نشانان موفق شدند حریق را به طور کامل مهار و از شعله‌ور شدن مجدد بار جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در این حادثه راننده تریلی دچار سوختگی سطحی شد، افزود: مصدوم حادثه در محل تحت اقدامات اولیه قرار گرفت و خوشبختانه این آتش‌سوزی تلفات جانی در پی نداشت.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان با قدردانی از همکاری واحد آتش‌نشانی کارخانه سیمان غرب، خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است و نتایج بررسی‌های فنی پس از تکمیل اعلام خواهد شد.

 

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