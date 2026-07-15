رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران:
بار سوءمدیریت تأمین اجتماعی نباید بر دوش بیمهشدگان باشد
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با تأکید بر اینکه منابع درمان متعلق به بیمهشدگان است، گفت: کمبودها و ضعف در ارائه خدمات درمانی نباید از محل حقوق و منافع افراد تحت پوشش جبران شود و مسئولان باید در قبال نحوه هزینهکرد منابع پاسخگو باشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدهادی ساداتی عصر چهارشنبه در گردهمایی جامعه کارگری و بازنشستگان استان مازندران همزمان با ۲۵ تیر، روز بزرگداشت تأمین اجتماعی در قائمشهر، اظهار کرد: حوزه درمان بخشی از زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است و منابع این بخش از محل حق بیمه کارگران و بیمهشدگان تأمین میشود؛ بنابراین این منابع باید در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد و در راستای ارائه خدمات مناسب به بیمهشدگان هزینه شود.
وی افزود: امروز خدمات درمانی به صورت نسبی و ناقص به افراد تحت پوشش ارائه میشود. البته مازندران در مقایسه با بسیاری از استانهای دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است، اما این شرایط به معنای رفع مشکلات نیست و همچنان فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران با بیان اینکه صیانت از حقوق بیمهشدگان وظیفه سازمان تأمین اجتماعی است، تصریح کرد: اگر این سازمان در حفاظت از حقوق اعضای خود کوتاهی کرده است، خانواده بزرگ تأمین اجتماعی و بیمهشدگان مقصر نیستند و نباید هزینه این کمکاریها را پرداخت کنند.
ساداتی تأکید کرد: امروز نباید بار سوءمدیریت بر دوش افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. مدیران ارشد و مسئولان مرتبط باید نسبت به نحوه مدیریت و هزینهکرد منابع پاسخگو باشند، چرا که بخشی از منابع صندوق تأمین اجتماعی در محل اصلی خود هزینه نشده و برداشتهای ناحق از این صندوق، حقوق میلیونها بیمهشده و بازنشسته را تحت تأثیر قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: حفظ منابع سازمان تأمین اجتماعی، حفظ حقوق نسل امروز و آینده کارگران و بازنشستگان است و هرگونه تصمیمگیری درباره این منابع باید با رعایت منافع واقعی بیمهشدگان و در چارچوب قوانین انجام شود.