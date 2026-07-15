دریابیگی: دولت بدهی هزار همتی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با تأکید بر اجرای کامل قوانین حمایتی کارگران و بازنشستگان، پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، اجرای قانون درمان رایگان، رفع تبعیض و صیانت از منابع این سازمان را از مهمترین مطالبات جامعه کارگری برشمرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی عصر چهارشنبه در گردهمایی جامعه کارگری و بازنشستگان استان مازندران که همزمان با ۲۵ تیر، روز بزرگداشت تأمین اجتماعی، در قائمشهر برگزار شد، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را از مطالبات اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: این قوانین باید بدون هیچگونه کموکاست اجرا شوند تا حقوق قانونی کارگران و بازنشستگان تأمین شود.
وی با تأکید بر اجرای کامل قانون الزام، خواستار ارائه درمان رایگان به کارگران و بازنشستگان شد و افزود: دولت باید هرچه سریعتر بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که به بیش از هزار همت رسیده است را پرداخت کند تا این سازمان بتواند خدمات مطلوبتری به بیمهشدگان ارائه دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، رفع تبعیض در سازمان تأمین اجتماعی را لازمه تحقق عدالت اجتماعی دانست و اظهار کرد: کارگران و بازنشستگان همچنان چشمانتظار حمایت ویژه بانک رفاه کارگران هستند و این بانک باید بیش از گذشته در خدمت جامعه کارگری باشد.
دریابیگی با اشاره به اهمیت انتخابات، گفت: مردم باید با دقت افرادی را راهی مجلس شورای اسلامی کنند که مدافع واقعی حقوق کارگران، بازنشستگان و اقشار زحمتکش باشند و مطالبات آنان را بهصورت جدی پیگیری کنند.
وی هفته تأمین اجتماعی را فرصتی برای بازخوانی نقش این سازمان در حمایت از جامعه کارگری دانست و افزود: تأمین اجتماعی بزرگترین پشتوانه امنیت شغلی و معیشتی کارگران و بازنشستگان است و باید از آن بهدرستی صیانت شود.
دریابیگی همچنین با اشاره به شرایط کشور اظهار کرد: همه مردم میدانند که در شرایط سختی قرار داریم و عزادار رهبر شهید هستیم و در چنین وضعیتی، حفظ انسجام و حمایت از اقشار آسیبپذیر اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری همواره به دنبال عدالتخواهی بوده است، مدعی شد: آمریکا سالهاست با اعمال تحریمها علیه ایران، معیشت مردم را هدف قرار داده و فشار اقتصادی بر خانوادهها را افزایش داده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در پایان تأکید کرد: منابع سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه و عرق جبین کارگران تأمین شده است و باید صرف ارائه خدمات به بیمهشدگان شود. مطالبه جامعه کارگری، حفظ امنیت اقتصادی، اجرای عدالت، رفع تبعیض و صیانت از حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان است.