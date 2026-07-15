رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور:
تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی محمدیه به زیان ۲۰۰ هزار بیمهشده است
رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با مخالفت صریح با تعطیلی شعبه تأمین اجتماعی محمدیه، گفت: این شهر و منطقه مهرگان با جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر به خدمات گسترده بیمهای نیاز دارند و کاهش یا ادغام این شعبه نهتنها به صلاح مردم نیست، بلکه دولت نیز باید برای تقویت سازمان تأمین اجتماعی حمایت بیشتری انجام دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست هماندیشی شرکای اجتماعی استان قزوین با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و کانونهای بازنشستگی برگزار شد؛ نشستی که در آن مسائل مرتبط با معیشت بازنشستگان، وضعیت خدمات درمانی و آینده سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با اشاره به نقش شورای راهبردی تأمین اجتماعی در تصمیمسازیهای این سازمان اظهار کرد: فلسفه تشکیل این شورا، استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برای اتخاذ تصمیماتی است که منافع بیمهشدگان را تأمین کند.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور فشار سنگینی بر زندگی بازنشستگان وارد کرده است، افزود: در چنین شرایطی لازم است دولت و سازمان تأمین اجتماعی با همراهی تشکلهای صنفی، راهکارهایی برای کاهش دغدغههای معیشتی و درمانی جامعه هدف ارائه کنند.
اسدی با اشاره به روند تعیین دستمزد و حقوق بازنشستگان در سال جاری گفت: مصوبه شورای عالی کار امسال با دشواریهای فراوان به نتیجه رسید، اما در نهایت اجرای متناسبسازی حقوق، صدور احکام جدید و اعمال افزایشها از ابتدای سال در دستور کار قرار گرفت و بخشی از مطالبات بازنشستگان محقق شد.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت دولت از سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تأمین اجتماعی متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشسته است و هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی درباره وضعیت این سازمان، تنها موجب نگرانی جامعه بازنشستگان خواهد شد.
وی درباره پرداخت مطالبات بازنشستگان نیز اظهار داشت: هنوز زمان دقیق پرداخت معوقات مشخص نشده و انتظار داریم سازمان تأمین اجتماعی و دولت هرچه سریعتر برنامه روشنی برای پرداخت این مطالبات اعلام کنند.
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود با مخالفت صریح با طرح تعطیلی یا ادغام شعبه تأمین اجتماعی محمدیه گفت: محمدیه و شهر جدید مهرگان امروز جمعیتی بیش از ۲۰۰ هزار نفر را در خود جای دادهاند و با بسیاری از شهرهای کوچک قابل مقایسه نیستند. کاهش خدمات یا تعطیلی این شعبه به هیچ عنوان به نفع مردم منطقه نیست و باید به جای حذف، امکانات و ظرفیتهای آن تقویت شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت خدمات درمانی بازنشستگان افزود: بازنشستگان زمانی از پرداخت حق بیمه تکمیلی رضایت خواهند داشت که در مقابل، خدمات درمانی باکیفیت و در شأن آنان دریافت کنند؛ صرف انعقاد قراردادهای بیمهای بدون ارتقای کیفیت خدمات، پاسخگوی مطالبات این قشر نخواهد بود.
رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور در پایان با تأکید بر اینکه مطالبات بازنشستگان باید از مسیر گفتوگو و تعامل با مسئولان دنبال شود، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی میان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای صنفی نیاز داریم تا تصمیماتی اتخاذ شود که امنیت معیشتی و رفاه بازنشستگان را تضمین کند.