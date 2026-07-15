به گزارش ایلنا، محمد ربیع یگانه افزود: تکرار حوادث غرق‌شدگی در سدها، بندهای خاکی و آبگیرها، بیانگر خطرات پنهان و جدی این مناطق برای خانواده‌ها و به ویژه کودکان است. والدین باید با نظارت دقیق و مستمر بر حضور و رفتار کودکان خود در نزدیکی منابع آبی، از وقوع چنین حوادث تلخ و جبران‌ناپذیری جلوگیری کنند.

وی به خطرناک بودن رودخانه‌ها، کانال‌های آبیاری و سدها اشاره کرده و ادامه داد: از خانواده‌ها تقاضا می‌شود به کودکان خود آموزش دهند که رودخانه‌ها، کانال‌های آبیاری و سدها هرگز محل بازی نیستند. کودکان نباید بدون نظارت مستقیم و متمرکز بزرگسالان در نزدیکی آب و یا حتی آب‌های کم‌عمق، حضور داشته باشند.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان به مخاطرات آب پشت سدها اشاره کرده و اظهار داشت: آب پشت سدها به دلیل گل‌آلود بودن، لغزندگی دیواره‌ها، جریان‌های زیرسطحی و اختلاف شدید دمایی، برای شناگران حرفه‌ای نیز خطرناک و مرگبار است.

ربیع یگانه تصریح کرد: بسیاری از این حوادث در حاشیه روستاها و امکانی اتفاق می‌افتد که فاقد علائم ایمنی و نظارت کافی و فقدان حضور ناجیان غریق هستند. سدها، رودخانه‌ها و آبگیرهای کشاورزی مکان مناسبی برای شنا و تفریح نیستند و کوچک‌ترین غفلت در این مناطق می‌تواند پیامدهای مرگباری به همراه داشته باشد.

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