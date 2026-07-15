سرپرست اورژانس استان خبر داد:
مرگ دختربچه 9 ساله به دلیل غرقشدگی در یکی از روستاهای شهرستان همدان
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت: یک دختربچه 9 ساله در پی حادثه غرقشدگی در یکی از روستاهای شهرستان همدان جان خود را از دست داد. با این اتفاق شمار قربانیان غرقشدگی در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون به 5 نفر رسید.
به گزارش ایلنا، محمد ربیع یگانه افزود: تکرار حوادث غرقشدگی در سدها، بندهای خاکی و آبگیرها، بیانگر خطرات پنهان و جدی این مناطق برای خانوادهها و به ویژه کودکان است. والدین باید با نظارت دقیق و مستمر بر حضور و رفتار کودکان خود در نزدیکی منابع آبی، از وقوع چنین حوادث تلخ و جبرانناپذیری جلوگیری کنند.
وی به خطرناک بودن رودخانهها، کانالهای آبیاری و سدها اشاره کرده و ادامه داد: از خانوادهها تقاضا میشود به کودکان خود آموزش دهند که رودخانهها، کانالهای آبیاری و سدها هرگز محل بازی نیستند. کودکان نباید بدون نظارت مستقیم و متمرکز بزرگسالان در نزدیکی آب و یا حتی آبهای کمعمق، حضور داشته باشند.
سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان به مخاطرات آب پشت سدها اشاره کرده و اظهار داشت: آب پشت سدها به دلیل گلآلود بودن، لغزندگی دیوارهها، جریانهای زیرسطحی و اختلاف شدید دمایی، برای شناگران حرفهای نیز خطرناک و مرگبار است.
ربیع یگانه تصریح کرد: بسیاری از این حوادث در حاشیه روستاها و امکانی اتفاق میافتد که فاقد علائم ایمنی و نظارت کافی و فقدان حضور ناجیان غریق هستند. سدها، رودخانهها و آبگیرهای کشاورزی مکان مناسبی برای شنا و تفریح نیستند و کوچکترین غفلت در این مناطق میتواند پیامدهای مرگباری به همراه داشته باشد.