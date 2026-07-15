مهار حادثه آتشسوزی اراضی کشاورزی حاشیه منطقه حفاظت شده قراویز شهرستان قصرشیرین
رییس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان قصرشیرین گفت: اراضی کشاورزی حاشیه منطقه حفاظت شده قراویز دچار حادثه آتشسوزی شد. در این راستا با اقدام به موقع محیطبانان حریق مهار شده و از سرایت آتش به زیستگاههای طبیعی و همچنین وارد شدن خسارت به پوشش گیاهی و حیاتوحش منطقه جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، پژمان فتاحپور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در پی وقوع آتشسوزی در اراضی کشاورزی پیرامون منطقه حفاظت شده قراویز، تیمهای عملیاتی پاسگاه محیطبانی جیران با همکاری نیروهای اداره حفاظت محیطزیست قصرشیرین بلافاصله در محل حاضر شده و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
وی ادامه داد: با توجه به وزش باد و نزدیکی محل حادثه به محدوده منطقه حفاظت شده، محیطبانان با واکنش سریع موفق شدند پیش از گسترش شعلهها به عرصههای طبیعی، آتش را به صورت کامل مهار کنند. در این رستا تشدید نظارتها بر حاشیه مناطق حفاظت شده برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه بسیار ضرورت دارد.