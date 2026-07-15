به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، نشست هم‌اندیشی شرکای اجتماعی استان قزوین به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با حضور مدیران این سازمان، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان برگزار شد؛ نشستی که در آن، علاوه بر طرح مطالبات کارگران و بازنشستگان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان از ضرورت اصلاح ساختارهای مالی و مدیریتی این سازمان سخن گفت.

شهرام انصاری مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین با تأکید بر اینکه دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان کاملاً قابل درک است، اظهار کرد: هیچ‌کس منکر مشکلات معیشتی و درمانی نیست، اما در کنار پاسخگویی به مطالبات، وظیفه داریم از صندوقی که متعلق به نسل‌های آینده است نیز صیانت کنیم.

وی با اشاره به تصمیمات سال‌های گذشته در حوزه بازنشستگی افزود: برخی سیاست‌ها و قوانین بدون توجه به منابع مالی سازمان تصویب شد و امروز آثار آن در ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نمایان شده است. اگر در همان زمان نسبت به پیامدهای این تصمیمات حساسیت بیشتری وجود داشت، امروز با بخشی از این مشکلات روبه‌رو نبودیم.

انصاری اجرای برنامه‌های اصلاحی در سازمان تأمین اجتماعی را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: مدیریت سازمان با اجرای بسته‌ای از طرح‌های تحول‌آفرین، به دنبال ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و تضمین پایداری صندوق تأمین اجتماعی است؛ اقدامی که بدون همراهی شرکای اجتماعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین کاهش تعداد بیمه‌پردازان را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: در جریان جنگ اخیر، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمع بیمه‌پردازان کشور کاسته شد و همزمان حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز به جمع مستمری‌بگیران اضافه شدند؛ موضوعی که فشار مالی قابل توجهی بر منابع سازمان وارد کرده است.

وی ادامه داد: محدودیت منابع، سازمان را ناگزیر کرده است برخی تصمیمات مدیریتی از جمله ساماندهی شعب و مدیریت هزینه‌ها را در دستور کار قرار دهد. هدف از این اقدامات، کاهش خدمات نیست، بلکه هدایت منابع به سمت بخش‌های ضروری و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان است.

انصاری با اشاره به هزینه‌های سنگین حوزه درمان تصریح کرد: تنها راه‌اندازی یک شیفت درمانی، ماهانه صدها میلیون تومان هزینه به سازمان تحمیل می‌کند؛ بنابراین هرگونه صرفه‌جویی در این بخش با هدف تقویت سایر خدمات درمانی و رفاهی انجام می‌شود و منابع حاصل، دوباره در چرخه خدمت به بیمه‌شدگان هزینه خواهد شد.

وی همچنین به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد و گفت: در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا تعداد محدودی شغل در این گروه قرار دارد، در ایران بیش از ۲۰۰ عنوان شغلی مشمول این قانون شده‌اند و بخش عمده درخواست‌ها نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد که این روند، فشار مضاعفی بر منابع صندوق وارد کرده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین با تأکید بر اینکه حل مشکلات این سازمان نیازمند نگاه ملی است، خاطرنشان کرد: اگر امروز اصلاحات اقتصادی و مدیریتی انجام نشود، حفظ پایداری صندوق برای نسل‌های آینده دشوار خواهد شد. از این رو انتظار داریم تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان نیز در کنار مطالبه‌گری، در مسیر اصلاحات ضروری همراه سازمان باشند.

انصاری در پایان با بیان اینکه مسئولیت‌ها ماندگار نیست و آنچه اهمیت دارد خدمت صادقانه به مردم است، گفت: تمام تصمیمات و اقدامات سازمان با هدف حفظ منافع بیمه‌شدگان و استمرار خدمات انجام می‌شود و امیدواریم با همدلی و مشارکت همه شرکای اجتماعی، بتوانیم از شرایط دشوار اقتصادی عبور کنیم.

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