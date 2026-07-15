مطالبات کارگران به حق است، اما منابع پاسخگوی همه تعهدات نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست هم‌اندیشی شرکای اجتماعی استان قزوین با حضور مدیران تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان برگزار شد؛ نشستی که در آن، علاوه بر طرح دغدغه‌های فعالان حوزه کار و بازنشستگی، مدیران سازمان نیز به تشریح وضعیت منابع و برنامه‌های حوزه درمان پرداختند.

در این نشست، کامبیز شقاقی مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین با بیان اینکه تأمین اجتماعی خود را در مقابل بیمه‌شدگان نمی‌بیند، اظهار کرد: امروز برای پاسخگویی و شنیدن دغدغه‌های شرکای اجتماعی در این جلسه حضور یافته‌ایم، نه برای دفاع از عملکرد خود. بسیاری از مطالبات مطرح شده را بحق می‌دانیم، اما تحقق همه آنها به شرایط اقتصادی کشور و میزان منابع در اختیار سازمان وابسته است.

وی افزود: مدیران تأمین اجتماعی همواره تلاش کرده‌اند تصمیمات سازمان در راستای حفظ منافع بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان باشد و هیچ برنامه‌ای با هدف کاهش خدمات یا تضییع حقوق این قشر دنبال نشده است.

شقاقی با اشاره به برنامه‌های حوزه درمان گفت: رویکرد سازمان، تقویت مراکز درمانی ملکی و افزایش دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات تخصصی است تا وابستگی به مراکز خصوصی کاهش یابد و هزینه‌های درمانی مردم کمتر شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین یکی از چالش‌های موجود را ارجاع بیماران برای انجام برخی اعمال جراحی به مراکز خصوصی دانست و تصریح کرد: در سطح سازمان، برنامه‌ریزی‌هایی برای استفاده بیشتر از ظرفیت پزشکان و مراکز درمانی تأمین اجتماعی در حال انجام است تا خدمات تخصصی با پوشش بیمه‌ای مناسب در مراکز ملکی ارائه شود.

وی با اشاره به گستردگی خدمات درمانی در استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۹۱۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند و تنها در سال گذشته حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای ارائه خدمات درمان مستقیم و غیرمستقیم هزینه شده است.

شقاقی ادامه داد: برای سال جاری نیز بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه درمان پیش‌بینی شده، اما افزایش هزینه‌های درمان و محدودیت منابع، فشار مضاعفی بر سازمان وارد کرده است و مدیریت این منابع نیازمند همراهی همه شرکای اجتماعی است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان قزوین در پایان با تأکید بر تداوم گفت‌وگو با تشکل‌های کارگری و بازنشستگان خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم بسیاری از مشکلات از مسیر تعامل و همفکری قابل حل است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی بیمه‌شدگان را ارتقا دهیم.

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