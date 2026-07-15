رئیس کانون بازنشستگان قزوین:
افزایش حقوق زیر سایه تورم آب رفت/۲۳ هزار بازنشسته در صف وام
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین با انتقاد از وضعیت معیشتی و درمانی بازنشستگان، گفت: رشد مداوم تورم، اثر افزایش حقوق را از بین برده و در حالی که هزاران بازنشسته برای دریافت وام در صف انتظار قرار دارند، اجرای ناقص مصوبات شورای عالی کار و مشکلات حوزه درمان، دغدغههای این قشر را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست هماندیشی شرکای اجتماعی استان قزوین با حضور مدیران تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برگزار شد؛ نشستی که بخش قابل توجهی از آن به انتقاد از وضعیت معیشتی، درمانی و خدمات رفاهی بازنشستگان اختصاص داشت.
در این نشست، عزیزالله اسدی رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین با بیان اینکه بازنشستگان پس از سالها پرداخت حق بیمه، انتظار دریافت خدمات شایسته و اجرای کامل قوانین را دارند، اظهار کرد: با وجود افزایش حقوق در سال جاری، رشد مداوم قیمت کالاها و خدمات باعث شده قدرت خرید بازنشستگان نه تنها افزایش پیدا نکند، بلکه نسبت به سالهای گذشته نیز کاهش یابد.
وی با اشاره به نحوه اجرای افزایش حقوق بازنشستگان افزود: بخشی از افزایشهای اعلام شده با کاهش یا حذف برخی مزایا عملاً بیاثر شده و بسیاری از بازنشستگان همچنان برای تأمین هزینههای روزمره زندگی با مشکلات جدی روبهرو هستند.
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین، اجرای کامل مصوبات شورای عالی کار را یکی از مهمترین مطالبات جامعه بازنشستگی عنوان کرد و گفت: انتظار داریم تمامی حقوق و مزایای قانونی بدون کموکاست پرداخت شود و بازنشستگان بیش از این متحمل فشارهای اقتصادی نشوند.
اسدی با انتقاد از وضعیت خدمات درمانی تأمین اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از بازنشستگان به دلیل کمبود برخی خدمات تخصصی ناچار به مراجعه به مراکز درمانی خصوصی هستند که این موضوع هزینههای سنگینی را به آنان تحمیل کرده است. همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه تکمیلی و بیمه عمر، نارضایتی گستردهای در میان بازنشستگان ایجاد کرده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسویه بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی افزود: تا زمانی که منابع مالی این سازمان تقویت نشود، ارتقای خدمات درمانی و رفاهی نیز با دشواری همراه خواهد بود و انتظار میرود دولت و مجلس برای پرداخت این مطالبات اقدام جدی انجام دهند.
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین همچنین نسبت به اجرای طرح ادغام برخی شعب تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: هرگونه تغییر در ساختار ارائه خدمات باید پس از بررسی دقیق آثار آن بر بیمهشدگان انجام شود، چرا که افزایش مراجعات و جابهجایی پروندهها میتواند مشکلات مردم را بیشتر کند.
اسدی با اشاره به وضعیت تسهیلات رفاهی بازنشستگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار بازنشسته قزوینی در صف دریافت وام قرار دارند؛ آماری که به خوبی نشان میدهد شرایط اقتصادی بسیاری از بازنشستگان مناسب نیست و نیاز به حمایتهای مؤثر بیش از گذشته احساس میشود.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار بازنشستگان از مسئولان، اجرای دقیق قانون، حفظ کرامت این قشر و بهبود خدمات درمانی و رفاهی است؛ مطالباتی که تحقق آن میتواند بخشی از دغدغههای معیشتی بازنشستگان را کاهش دهد.