دبیراجرایی خانه کارگر قزوین:
جامعه کارگری از حقوق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد/صبر کارگران حدی دارد
همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست هماندیشی شرکای اجتماعی استان با حضور تشکلهای کارگری و کارفرمایی، بازنشستگان و مدیران تأمین اجتماعی روز چهارشنبه در سالن اجتماعات اداره کل تأمین اجتماعی قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در نشست هماندیشی شرکای اجتماعی استان قزوین که با حضور شهرام انصاری مدیرکل تأمین اجتماعی استان، کامبیز شقاقی مدیر درمان تأمین اجتماعی، آهنگریان رئیس کانون کارفرمایی، اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور و عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان برگزار شد، مسائل و مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، ضمن قدردانی از تلاشهای مجموعه بیمه و درمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: با وجود زحمات مسئولان، مشکلات جامعه کارگری همچنان زیاد است و هفته گذشته نیز در نشست با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی این مسائل را مطرح کردیم.
وی افزود: به مدیرعامل سازمان اعلام کردیم در اجرای همسانسازی، کارگران را همانند کارکنان خود ببینید و مزایایی که در سالهای گذشته پرداخت میشد، حذف یا متوقف نشود.
کریمی با اشاره به موضوع دستمزد کارگران گفت: در بحث مشکلات درمانی مدتی صبر کردیم تا مصوبات شورای عالی کار ابلاغ و اجرا شود، اما انتظار جامعه کارگری از اجرای کامل این مصوبات هنوز محقق نشده است.
وی ادامه داد: انتظار داریم تمامی مصوبات شورای عالی کار بدون کموکاست اجرا شود. همچنین با وجود تعهد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پرداخت حق مسکن سه میلیون تومانی، کاهش حق عائلهمندی که سالها پرداخت میشد، قابل قبول نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی از سوی دولت را نخستین مطالبه جامعه کارگری دانست و گفت: مطالبات سازمان از دولت به بیش از هزار میلیارد تومان رسیده و قرار است این موضوع با مجمع نمایندگان استان نیز مطرح شود تا در بودجه، منابع لازم برای پرداخت این بدهیها پیشبینی شود.
وی همچنین نسبت به کاهش خدمات درمانی انتقاد کرد و افزود: سالها تلاش شد درمانگاههای تأمین اجتماعی از دو شیفت به سه شیفت ارتقا پیدا کنند، اما اکنون سه ماه است که شیفت شب برخی درمانگاهها تعطیل شده و در صورت ادامه این روند، جامعه کارگری اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.
کریمی با اشاره به تعطیلی شیفت شب درمانگاههای آبیک و البرز گفت: حذف این خدمات، نگرانی صدها هزار نفر از بیمهشدگان را افزایش داده است و انتظار داریم به جای کاهش خدمات، امکانات درمانی توسعه یابد.
وی همچنین خواستار راهاندازی هرچه سریعتر درمانگاه مهرگان و تأمین داروهای مورد نیاز بیمهشدگان شد و از مدیر درمان تأمین اجتماعی استان خواست برای رفع کمبودهای موجود اقدام کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با اشاره به صنعتی بودن استان اظهار کرد: قزوین از استانهای مهم صنعتی کشور است و بخش قابل توجهی از جمعیت آن را کارگران تشکیل میدهند؛ بنابراین انتظار میرود مسئولان بیش از گذشته به حوزه درمان و معیشت این قشر توجه کنند.
کریمی در پایان با تأکید بر اینکه جامعه کارگری از حقوق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد، گفت: اجرای کامل مصوبات شورای عالی کار از جمله پرداخت حق عائلهمندی، حق مسکن و بن کارگری باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا بیتوجهی به این موضوع، در سالهای آینده نیز مشکلات بیشتری برای کارگران ایجاد خواهد کرد.