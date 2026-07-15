رئیس بهزیستی لامرد خبر داد؛
پرداخت ماهانه بیش از ۱۰۶ میلیارد ریال مستمری به ۳ هزار و ۳۵۲ مددجوی بهزیستی لامرد/ افزایش حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی به ۸۰ میلیون ریال
رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد گفت: ۳ هزار و ۳۵۲ مددجوی این شهرستان ماهانه بیش از ۱۰۶ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال مستمری دریافت میکنند و حق پرستاری ۵۴ فرد دارای ضایعه نخاعی نیز با افزایش ۹۰ درصدی، از خردادماه امسال به ۸۰ میلیون ریال در ماه رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم زاده همزمان با هفته بهزیستی با اشاره با شعار هفته بهزیستی امسال «بهزیستی در کنار مردم»، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: این شهرستان در حال حاضر دارای ۳ هزار و ۳۱۸ پرونده فعال در حوزه توانبخشی است و خدمات تخصصی بهزیستی از طریق مرکز شهرستان و سه نمایندگی در اشکنان، علامرودشت و چاهورز به جامعه هدف ارائه میشود.
وی افزود: از مجموع افراد تحت پوشش، ۳ هزار و ۳۵۲ نفر به صورت ماهانه مستمری دریافت میکنند که مجموع پرداختی ماهانه به آنان بیش از ۱۰۶ میلیارد و ۸۳ میلیون ریال است.
حق پرستاری ۵۴ فرد دارای ضایعه نخاعی به ۸۰ میلیون ریال افزایش یافت
رئیس بهزیستی لامرد با اشاره به حمایتهای مستمر از افراد دارای معلولیت گفت: همزمان با افزایش ۹۰ درصدی حق پرستاری، ۵۴ فرد دارای ضایعه نخاعی از خردادماه امسال ماهانه ۸۰ میلیون ریال کمکهزینه حق پرستاری دریافت میکنند و مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت نیز به حساب آنان واریز شده است.
کاظمزاده ادامه داد: همچنین ۱۶۱ نفر از معلولان شدید و خیلی شدید نیز از کمکهزینه حق پرستاری و مددکاری برخوردار هستند تا بخشی از هزینههای مراقبت و نگهداری آنان جبران شود.
۱۳ تسهیلگر روستایی خدمات توانبخشی را به مناطق کمبرخوردار رساندند
رئیس اداره بهزیستی لامرد اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) را از برنامههای اثرگذار این اداره برشمرد و گفت: ۱۳ تسهیلگر محلی در روستاهای شهرستان، خدماتی از جمله شناسایی افراد دارای معلولیت، پیگیری درمان، آموزش، اشتغال، مناسبسازی، توزیع وسایل کمکتوانبخشی و بستههای حمایتی را ارائه میکنند.
وی افزود: در قالب طرح مراقبت در منزل نیز ۲۸ نفر از افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، شنوایی و بیماران روان مزمن، خدمات تخصصی مراقبتی و توانبخشی را در منزل دریافت میکنند.
خرید بیش از ۱۰ میلیارد ریال وسایل کمکتوانبخشی برای ۱۴۰ مددجو
کاظمزاده با اشاره به خدمات حمایتی سال جاری اظهار کرد: پرداخت کمکهزینه درمان به ۱۸۲ نفر، ایاب و ذهاب ۱۰۷ نفر، کمکهزینه تحصیلی ۹۳ نفر، مناسبسازی مسکن و خودرو ۱۰ نفر و خرید انواع وسایل کمکتوانبخشی برای ۱۴۰ نفر از مهمترین خدمات ارائه شده بوده است.
وی افزود: برای تأمین وسایل کمکتوانبخشی بیش از ۱۰ میلیارد و ۴۹۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
پرداخت تسهیلات اشتغال به ۳۱ مددجو و حمایت بیمهای از ۱۸۱ نفر
رئیس اداره بهزیستی لامرد با اشاره به اقدامات حوزه اشتغال گفت: در سال جاری ۳۱ نفر از مددجویان موفق به دریافت تسهیلات اشتغال شدهاند و برای ۱۸۱ نفر نیز مشوقهای بیمهای با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی همچنین از برگزاری دورههای آموزش و آمادهسازی شغلی برای ۱۰۹ نفر از مددجویان خبر داد.
واگذاری ۲۷ واحد مسکونی و پیگیری ساخت ۱۲۱ واحد جدید
کاظمزاده تأمین مسکن را از مهمترین برنامههای توانمندسازی مددجویان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۲۷ واحد مسکونی به مددجویان واگذار شده و ۱۲۱ پرونده ساخت مسکن نیز در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.
وی افزود: حدود ۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض ساخت مسکن به حساب مددجویان واریز شده و حدود ۷ میلیارد تومان دیگر نیز در مرحله پرداخت قرار دارد.
غربالگری بیش از ۶ هزار کودک و نوزاد برای پیشگیری از معلولیت
رئیس اداره بهزیستی لامرد گفت: در سال جاری یکهزار و ۶۹ نوزاد در طرح غربالگری شنوایی و ۵ هزار و ۱۰۰ کودک زیر شش سال در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم مورد ارزیابی قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین ۴۷۰ کودک در طرح غربالگری اضطراب، ۷۵ نفر در مشاوره ژنتیک و صدها نفر از نوجوانان، جوانان، خانوادهها، سالمندان و افراد دارای معلولیت در قالب برنامههای آموزشی پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی آموزش دیدهاند.
صدور ۵۳۶ یاریبرگ مشاوره رایگان و بهبودی ۲۱۶ نفر در مرکز ترک اعتیاد
کاظمزاده با اشاره به فعالیتهای حوزه پیشگیری گفت: در سال جاری ۵۳۶ یاریبرگ مشاوره رایگان برای خانوادههای نیازمند صادر شده است.
وی همچنین افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۱۷ نفر در مرکز اقامتی میانمدت ترک اعتیاد شهرستان پذیرش شدهاند که ۲۱۶ نفر موفق به تکمیل فرآیند درمان و بهبودی شدهاند.
خدمات اجتماعی بهزیستی لامرد برای ۷۸۶ خانوار زن سرپرست و ۶۲۷ فرزند تحت پوشش
کاظمزاده با اشاره به بخشی از اقدامات حوزه اجتماعی این اداره در سال ۱۴۰۴ گفت: خدمات حمایتی و توانمندسازی به ۷۸۶ خانوار زن سرپرست خانوار و ۶۲۷ فرزند تحت تکفل آنان ارائه شد. همچنین ۲۶۸ دانشآموز و ۶۲ دانشجو از خانوادههای تحت پوشش از خدمات آموزشی بهرهمند شدند و ۲۰۰ نفر نیز آموزشهای مهارتهای زندگی، فرزندپروری و خودمراقبتی را فرا گرفتند.
وی افزود: در این مدت، ۴۷ نفر برای بهرهمندی از آموزشهای مهارتی معرفی و ۷۰ نفر با دریافت سرمایه کار وارد چرخه اشتغال شدند. همچنین ۲۷۷ زن و دختر از بیمه اجتماعی برخوردار شدند، ۲۴۰ خانوار سبد غذایی، ۲۰۰ خانوار کمکهزینه تأمین لوازم ضروری زندگی و ۶۴ نفر کمکهزینه درمان دریافت کردند. حمایت از ۲۸ زن دارای همسر و فرزند معلول در قالب طرح توانمندسازی، کمک به تأمین ودیعه مسکن ۵ خانوار و پایش مستمر پروندههای مددجویان با هدف شناسایی نیازها و پیگیری رفع مشکلات آنان، از دیگر اقدامات شاخص حوزه اجتماعی بهزیستی لامرد در سال جاری بوده است.
مشارکت خیرین، پشتوانه توسعه خدمات بهزیستی در لامرد
رئیس اداره بهزیستی شهرستان لامرد با قدردانی از همراهی خیرین، مؤسسات خیریه، دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه گفت: مشارکتهای مردمی در کنار اعتبارات دولتی، نقش مؤثری در توسعه خدمات حمایتی، توانبخشی، اشتغال، تأمین مسکن و اجرای برنامههای پیشگیرانه داشته و این همراهی، مسیر خدمترسانی به جامعه هدف را هموارتر کرده است.