به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست سراسری معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، با لحنی صریح و هشدارآمیز، معاونت‌های دانشجویی را «خط مقدم دفاع از سلامت روان و رفاه» قریب به سه‌ونیم میلیون دانشجو توصیف کرد و گفت: «اگر این زنجیره حمایتی در حوزه تغذیه، بهداشت، ورزش و روان دچار خلل شود، عبور از روزهای سخت کنونی غیرممکن خواهد بود.»

منادی با تأکید بر اینکه دانشگاه امروز دیگر صرفاً یک محیط آموزشی نیست، بلکه کانونی برای «تربیت، امیدآفرینی و صیانت از نسل آینده» محسوب می‌شود، افزود: معاونت‌های دانشجویی مسئولیتی فراتر از ارائه خدمات رفاهی دارند و باید با شناسایی دقیق آسیب‌های اجتماعی و روانی، محیطی امن و پشتیبان برای دانشجویان فراهم آورند تا آنان در تمامی ابعاد، احساس امنیت و پشتیبانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه دانشجویان دختر، این قشر را نه‌تنها دانشجوی امروز، بلکه «مادران فردای این سرزمین» خواند و تصریح کرد که توجه به امنیت، آرامش و سلامت آنان، نقشی دوچندان در تربیت نسل‌های آینده خواهد داشت و نباید از آن غافل شد.

این نماینده مجلس در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره چهره‌های اثرگذار و معلمان بزرگ کشور که به‌تازگی از دست رفته‌اند، فقدان آنان را ضایع‌ای ملی دانست و تأکید کرد: «این رهبران بزرگ، عمر خود را در پاسداشت زبان فارسی و هویت اسلامی-ایرانی صرف کردند و راه آنان بی‌تردید ادامه خواهد یافت.»

منادی در بخش اقتصادی سخنان خود نیز به ظرفیت‌های قانون جهش تولید در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری دانشگاه‌ها از اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد درآمدهای پایدار، امروز شاهد شکل‌گیری حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور هستیم که ثمره سال‌ها تلاش برای حضور استادان در عرصه تولید علم و ثروت است. وی در پایان با تأکید بر حمایت همزمان از استادان و دانشجویان، هشدار داد: «اگر از استادان غافل شویم، بنیان علم و آینده کشور آسیب خواهد دید.»

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