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رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

غفلت از معاونت‌های دانشجویی بحران ۳.۵ میلیون دانشجو را تشدید می‌کند

غفلت از معاونت‌های دانشجویی بحران ۳.۵ میلیون دانشجو را تشدید می‌کند
کد خبر : 1813853
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رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با هشدار نسبت به نقش حیاتی معاونت‌های دانشجویی در مدیریت بحران‌های روانی، رفاهی و اجتماعی دانشگاه‌ها، تأکید کرد که بیتوجهی به این حوزه، «آرامش و امید» را از ۳.۵ میلیون دانشجوی کشور می‌گیرد و خواستار حمایت همه‌جانبه از دانشجویان، به‌ویژه دختران به‌عنوان «مادران آینده»، در هشتادوسومین نشست معاونان دانشجویی در دانشگاه قزوین شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست سراسری معاونان دانشجویی دانشگاه‌های کشور که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد، با لحنی صریح و هشدارآمیز، معاونت‌های دانشجویی را «خط مقدم دفاع از سلامت روان و رفاه» قریب به سه‌ونیم میلیون دانشجو توصیف کرد و گفت: «اگر این زنجیره حمایتی در حوزه تغذیه، بهداشت، ورزش و روان دچار خلل شود، عبور از روزهای سخت کنونی غیرممکن خواهد بود.»

 

منادی با تأکید بر اینکه دانشگاه امروز دیگر صرفاً یک محیط آموزشی نیست، بلکه کانونی برای «تربیت، امیدآفرینی و صیانت از نسل آینده» محسوب می‌شود، افزود: معاونت‌های دانشجویی مسئولیتی فراتر از ارائه خدمات رفاهی دارند و باید با شناسایی دقیق آسیب‌های اجتماعی و روانی، محیطی امن و پشتیبان برای دانشجویان فراهم آورند تا آنان در تمامی ابعاد، احساس امنیت و پشتیبانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه ویژه دانشجویان دختر، این قشر را نه‌تنها دانشجوی امروز، بلکه «مادران فردای این سرزمین» خواند و تصریح کرد که توجه به امنیت، آرامش و سلامت آنان، نقشی دوچندان در تربیت نسل‌های آینده خواهد داشت و نباید از آن غافل شد.

این نماینده مجلس در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره چهره‌های اثرگذار و معلمان بزرگ کشور که به‌تازگی از دست رفته‌اند، فقدان آنان را ضایع‌ای ملی دانست و تأکید کرد: «این رهبران بزرگ، عمر خود را در پاسداشت زبان فارسی و هویت اسلامی-ایرانی صرف کردند و راه آنان بی‌تردید ادامه خواهد یافت.»

منادی در بخش اقتصادی سخنان خود نیز به ظرفیت‌های قانون جهش تولید در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری دانشگاه‌ها از اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد درآمدهای پایدار، امروز شاهد شکل‌گیری حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور هستیم که ثمره سال‌ها تلاش برای حضور استادان در عرصه تولید علم و ثروت است. وی در پایان با تأکید بر حمایت همزمان از استادان و دانشجویان، هشدار داد: «اگر از استادان غافل شویم، بنیان علم و آینده کشور آسیب خواهد دید.»

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