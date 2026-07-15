قطع برق ۴۵۰۰ مشترک پرمصرف در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، حسین شیروانی، مدیر دفتر لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در ساعات اداری ۳۰ درصد و پس از پایان ساعات اداری ۷۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش دهند. مصرف برق ادارات به‌صورت هوشمند پایش می‌شود و در صورت عدم رعایت سقف تعیین‌شده، برق آن‌ها بدون اغماض محدود یا قطع خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف، مهم‌ترین راهکار حفظ پایداری شبکه برق در روزهای گرم سال است، افزود: مشترکان خانگی نیز باید مصرف برق خود را مطابق الگوی تعیین‌شده مدیریت کنند؛ در غیر این صورت، در صورت تداوم مصرف غیرمتعارف و بی‌توجهی به اخطارها، مشمول اعمال محدودیت و قطع برق خواهند شد.

شیروانی از تمامی مشترکان خواست با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان همراهی کنند.

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