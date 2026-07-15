به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی به شرایط کنونی کشور اشاره داشته و در این رابطه افزود: مجلس در راستای تحقق مطالبات کشور و غلبه بر خواسته‌های نابه‌حق دشمنان، به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، پیگیر تصویب مجموعه‌ای از مصوبات مهم است که باید با تلاش مضاعف هرچه سریعتر به نتیجه برسد.

وی به طرح‌های دوفوریتی مجلس اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: یکی از مهمترین این طرح‌های دوفوریتی، قطع کامل رابطه با آمریکا است که بر اساس آن هرگونه تفاهم، همکاری و قرارداد با آمریکا ممنوع خواهد شد و امید است در نخستین جلسه مجلس پس از اصلاح آیین‌نامه، این طرح به تصویب برسد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: طرح دوفوریتی دیگری مربوط به رژیم حقوقی و حاکمیتی تنگه هرمز است. کشور ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و بر اساس ضوابط موجود، در محدوده 12 مایل دریایی، بخش قابل‌توجهی از این منطقه در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد.

ابراهیمی به تدابیر در نظر گرفته شده برای حاکمیت بر تنگه هرمز اشاره داشته و تصریح کرد: بر این اساس، مجلس در پی تصویب قانونی است که حاکمیت کشور ایران بر تنگه هرمز و آب‌های منطقه‌ای را تثبیت کند و از این طریق موضوع تنگه هرمز به هیچ عنوان در مذاکرات احتمالی آینده مطرح یا مورد مذاکره قرار نگیرد.

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