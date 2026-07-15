قتل مرد ۳۵ ساله توسط همسرش در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار کرد: در روز ۲۲ تیرماه و در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهر شیراز، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۳ عباسیه پس از حضور در محل و انجام تحقیقات اولیه از ساکنان محل دریافتند که یک زن ۴۵ ساله در جریان درگیری با همسر ۳۵ ساله خود، با استفاده از سلاح سرد وی را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متهم را در محل حادثه شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ زراعتیان با بیان اینکه متهم انگیزه خود از ارتکاب این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است، گفت: پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

وی از شهروندان خواست در مواجهه با اختلافات خانوادگی از مشاوره مراکز تخصصی و دارای مجوز استفاده کنند تا از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.