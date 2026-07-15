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عضو شورای اسلامی شهر یزد:

دریافت هزینه‌های اجباری از خانواده‌ها در مدارس با اصل ۳۰ قانون اساسی همخوانی ندارد

دریافت هزینه‌های اجباری از خانواده‌ها در مدارس با اصل ۳۰ قانون اساسی همخوانی ندارد
کد خبر : 1813805
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رئیس کمیسیون بودجه و عضو شورای اسلامی شهر یزد با انتقاد از افزایش هزینه‌های ثبت‌نام در برخی مدارس، خواستار نظارت جدی بر دریافت مبالغ تحت عنوان «خودیاری» شد و تأکید کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل ناتوانی مالی خانواده از حق تحصیل محروم شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمدباقر پارسائیان صبح امروز در نشست علنی شورا با اشاره به اصل ۳۰ قانون اساسی اظهار کرد: دولت موظف است آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه مردم فراهم کند، اما امروز در برخی مدارس، مبالغی از خانواده‌ها مطالبه می‌شود که با شرایط اقتصادی جامعه همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر آنان وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی با دشواری مواجه هستند، افزود: دریافت مبالغ سنگین هنگام ثبت‌نام، به‌ویژه برای خانواده‌های دارای چند فرزند، به یکی از دغدغه‌های جدی تبدیل شده است و در برخی موارد حتی می‌تواند مانعی برای ادامه تحصیل دانش‌آموزان باشد؛ موضوعی که با فلسفه آموزش رایگان و عدالت آموزشی سازگار نیست.

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر لزوم شفافیت در دریافت و هزینه‌کرد مبالغ خودیاری مدارس گفت: اگر قرار است وجوهی از خانواده‌ها دریافت شود، باید فرآیند آن کاملاً قانونی، شفاف و تحت نظارت باشد تا این منابع در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی، بهبود فضای مدارس و رفع نیاز‌های واقعی دانش‌آموزان هزینه شود.

پارسائیان همچنین از نمایندگان شورای اسلامی شهر یزد در شورای آموزش و پرورش استان یزد و شهرستان خواست این مطالبه را با جدیت پیگیری کنند و افزود: اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های خارج از توان خانواده‌ها و نظارت بر نحوه دریافت این مبالغ، باید به یکی از مطالبات جدی شورای آموزش و پرورش تبدیل شود.

وی در پایان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است و هیچ دانش‌آموزی نباید صرفاً به دلیل مشکلات اقتصادی از حق قانونی و اساسی خود برای تحصیل محروم بماند.

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