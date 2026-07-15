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استاندار یزد:

پاسخگویی مستند به درخواست‌های رانت‌جویانه، سدی محکم در برابر فساد است

پاسخگویی مستند به درخواست‌های رانت‌جویانه، سدی محکم در برابر فساد است
کد خبر : 1813794
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استاندار یزد ضمن تأکید بر لزوم پاسخگویی شفاف به شکایات مردمی، تعلل در خدمت‌رسانی را غیرقابل قبول دانست و بهره‌وری منابع انسانی را شالوده اصلی تحول اداری در استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، محمدرضا بابایی پیش از ظهر امروز در نشست شورای راهبری تحول اداری استان استقرار فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی در بدنه اجرایی را شرط اصلی عبور از بروکراسی سنتی و دستیابی به یک نظام اداری چابک، بهره‌ور و کاملاً پاسخگو عنوان کرد.

وی با تاکید بر اهمیت تحول اداری،  شالوده اصلی این تغییرات را متکی بر پویایی و کارآمدی منابع انسانی دانست.

استاندار تصریح کرد: هدف نهایی از اصلاح نظام اداری، ارائه خدمات بهینه‌تر صرفه‌جویانه‌تر و با بهره‌وری بالاتر به آحاد جامعه است.

بابایی با اشاره به گذار جهان به سمت نسل‌های بعد تاکید کرد: صنعت پیوند فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی یک الزام قطعی برای پیشرفت دستگاه‌های دولتی است.

وی با یادآوری جایگاه ممتاز یزد به عنوان پایلوت اجرای هوش مصنوعی در کشور تاکید کرد: تمامی مدیران باید با درک دقیق از اقتضائات دنیای جدید این فناوری را برای کاهش اتلاف وقت و ارتقای دقت به کار گیرند.

بخش دیگری از سخنان استاندار در این نشست به موضوع حقوق شهروندی و لزوم پاسخگویی شفاف به شکایات مردمی اختصاص یافت.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه مدیران در جایگاه خدمتگزاری حق هیچ‌گونه تعلل یا بی‌توجهی را ندارند تصریح کرد: حتی پاسخگویی مستدل به درخواست‌های رانت‌جویانه نیز سدی محکم در برابر فساد خواهد بود.

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