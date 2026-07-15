با نرخ ۲۹.۹ فوتی در هر ۱۰۰ هزار نفر؛
شاخص مرگومیر ترافیکی فارس بالاتر از میانگین کشور قرار گرفت
نشست هماندیشی کمیته کاهش مرگومیر ناشی از حوادث ترافیکی با محوریت بررسی توسعه سامانه ثبت تروما به سامانه یکپارچه مدیریت تروما و ایجاد شناسه یکتای بیماران ترومایی، با حضور مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی استان فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این نشست با قدردانی از اقدامات انجام شده در کمیته فنی سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه، هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول و برنامهریزی برای اجرای راهکارهای مؤثر در کاهش مرگومیر ناشی از تصادفات عنوان کرد.
کوروش عزیزی با اشاره به جایگاه استان فارس به عنوان یکی از مهمترین محورهای مواصلاتی کشور و حجم بالای سفرها و ترددهای بیناستانی، اظهار کرد: کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی نیازمند مشارکت و مسئولیتپذیری تمامی دستگاههای مرتبط است و دستیابی به این هدف تنها با رویکردی هماهنگ و مبتنی بر همکاری بینبخشی امکانپذیر خواهد بود.
وی با تأکید بر عزم جدی دستگاههای اجرایی استان برای کاهش مرگومیر ناشی از سوانح رانندگی افزود: استمرار نشستهای تخصصی و تبدیل مصوبات آنها به اقدامات عملیاتی و اجرایی میتواند نقش مهمی در کاهش تلفات جادهای و شهری ایفا کند.
مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر ضرورت برگزاری نشستهای مشترک میان تمامی دستگاههای مسئول در حوزه ایمنی ترافیک تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای علمی، اجرایی و مدیریتی موجود در دستگاههای مختلف، زمینه اتخاذ تصمیمات مؤثر و اجرای راهکارهای عملیاتی برای کاهش آسیبهای ناشی از سوانح ترافیکی را فراهم میکند.
عامل انسانی همچنان مهمترین علت مرگهای ترافیکی
در ادامه این نشست، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارائه گزارشی از وضعیت سوانح رانندگی در استان فارس، گفت: بر اساس شاخص مرگومیر ناشی از تصادفات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، این شاخص در سال ۱۴۰۴ در استان فارس ۲۹.۹ و در کشور ۲۹.۴ بوده است که نشان میدهد فارس از نظر این شاخص در وضعیت متوسط رو به بالا قرار دارد.
اورنگ ایلامی با اشاره به اهداف سازمان جهانی بهداشت در زمینه کاهش مرگهای ناشی از تصادفات، عامل انسانی را مهمترین علت وقوع سوانح و تلفات ناشی از آن عنوان کرد و افزود: مصرف مواد مخدر، الکل و مواد روانگردان، خستگی و خوابآلودگی رانندگان، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و بیتوجهی به استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسواران از مهمترین عوامل بروز تصادفات و حوادث مرگبار محسوب میشوند.
وی تأکید کرد: کاهش تلفات ناشی از تصادفات تنها با اقدامات درمانی محقق نمیشود و ارتقای فرهنگ ترافیکی، آموزش عمومی، نظارت مؤثر و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی نیز در این زمینه نقش تعیینکنندهای دارند.
یکی از محورهای اصلی این نشست، توسعه سامانه ثبت تروما و اتصال آن به سامانه یکپارچه مدیریت تروما و همچنین ایجاد شناسه یکتای بیماران ترومایی بود؛ اقدامی که میتواند با تسهیل تبادل اطلاعات میان دستگاههای مرتبط، فرآیند امدادرسانی، درمان و پیگیری وضعیت بیماران آسیبدیده در سوانح را بهبود بخشد.
در ادامه این نشست، مدیران و نمایندگان استانداری فارس، شهرداری شیراز، پزشکی قانونی، جمعیت هلال احمر، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی استان، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای هماهنگی میان دستگاهها و کاهش مرگومیر ناشی از حوادث ترافیکی ارائه کردند.