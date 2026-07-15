تعهد بهزیستی گلستان در سال جاری تامین ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان است

به گزارش ایلنا از گلستان، قدسیه آبشناس در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارکرد: در سال جاری برای هر واحد مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه پیش‌بینی شده در حالی که سال گذشته میزان کمک بلاعوض ۲۰۰ میلیون تومان و تسهیلات بانکی ۴۰۰ میلیون تومان بود.

وی افزود: طی سال گذشته با پرداخت تسهیلات اشتغال و اجرای طرح‌های خوداشتغالی، ۹۴۱ فرصت شغلی برای مددجویان استان ایجاد شد. اشتغال یک هزار مددجوی گلستانی در سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.

آبشناس تصریح کرد: گلستان ۶۰ هزار فرد دارای معلولیت و پنج هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارد وخدمات تخصصی شامل کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات توانبخشی به‌صورت رایگان به جامعه هدف ارائه می‌شود.

وی گفت: مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ به‌صورت رایگان و شبانه‌روزی در اختیار مردم استان قرار دارند و تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات تخصصی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه نقش‌آفرین باشیم.

انتهای پیام/