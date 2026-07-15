کیفیت خدمات، رکن اصلی توسعه گردشگری شیراز است

به گزارش ایلنا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد در مراسم آغاز دوره های سالانه تخصصی بازآموزی و توانمندسازی کارکنان تاسیسات و موسسات گردشگری که در سالن همایش‌های مجموعه سعدیه برگزار شد، با اشاره به جایگاه و برند والای شهر شیراز، گفت: از هر جهت که به شیراز نگاه کنیم، انتظارات نسبت به این شهر بالاست و ما باید در حوزه خدمت‌رسانی، بیش از پیش به این انتظارات پاسخ دهیم.

وی با انتقاد از ساخت هتل‌های لاکچری بدون توجه به تربیت نیروی انسانی ماهر، خاطرنشان کرد: هزینه کردن برای ساخت و سازهای مجلل کافی نیست؛ آنچه مسافر را جذب می‌کند، کیفیت سرویس‌دهی و نیروهای آموزش‌دیده است.

وی افزود: مسافری که با پول به شهر ما می‌آید، باید خدماتی شایسته دریافت کند تا تجربه‌ای خاطره‌انگیز برای او رقم بخورد.

معاون گردشگری فارس با بیان اینکه آموزش نقش بسیار اساسی در این حوزه ایفا می‌کند، تصریح کرد: با آموزش صحیح می‌توانیم از اتلاف وقت و انرژی جلوگیری کرده و سریع‌تر به تجارب ارزشمند دست یابیم.

زاهدیان‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، به شکاف بین گفتار و رفتار در ارائه خدمات گردشگری اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهی مدیران از اقدامات خود می‌گویند، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، کاملاً خلاف این است. باید هر کاری که انجام می‌دهیم، خروجی مشخص و ملموسی داشته باشد.

وی همچنین با نگاهی مثبت به شرایط موجود، بر لزوم تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرد و اظهار داشت: در شرایطی که مدارس تعطیل هستند و سفرها کاهش یافته، می‌توانیم با خلق تفاوت و ارائه آپشن‌های مناسب، این موقعیت را به فرصتی برای جذب گردشگر تبدیل کنیم.

معاون گردشگری استان فارس بر ضرورت برگزاری نشست‌های مستمر و تبادل اطلاعات بین فعالان این حوزه تأکید و ابراز امیدواری کرد: این دوره‌های آموزشی بتواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مندی گردشگران منجر شود. این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت فعالان صنعت گردشگری استان فارس برگزار گردید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تخصصی بازآموزی و توانمندسازی کارکنان تاسیسات و موسسات گردشگری خبر داد و تأکید کرد: برای ارتقای سطح کیفی خدمات در استان، نیاز به حمایت‌های اعتباری بیشتر و الزام قانونی برای حضور بهره‌برداران در این دوره‌ها است.

زاهدیان نژاد اظهار داشت: علیرغم تأخیر در ابلاغ اعتبارات سال جاری، برنامه‌های آموزشی در چهار محور کلیدی «مدیریت بحران و تاب‌آوری تاسیسات»، «مدیریت خدمات ویژه بوم‌گردی‌ها»، «بازآموزی راهنمایان گردشگری» و همچنین «توسعه کسب‌وکارهای محلی و عشایری» نهایی شده است.

وی بیان کرد: دوره توسعه کسب‌وکارهای محلی به دلیل ماهیت تجربه‌محور، در قالب سمیناری در سالن گلستان برگزار خواهد شد.زاهدیان‌نژاد با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای، تصریح کرد: تخصیص اعتبارات فعلی با استانداردهای برگزاری دوره‌های آموزشی در سطح استانی، به‌ویژه در استان پایلوتی مانند فارس، همخوانی ندارد و روند نزولی بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته، بازه زمانی و کیفیت اجرای برنامه‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.

وی همچنین به موضوع انگیزشی حضور در این دوره‌ها پرداخت و پیشنهاد داد تا حضور در این برنامه‌های آموزشی به عنوان اولویتی برای تمدید پروانه‌های بهره‌برداری یا اخذ تسهیلات بانکی در نظر گرفته شود تا اثرگذاری این دوره‌ها بر ارتقای سطح دانش مدیران و کارکنان تضمین گردد.

در پایان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان فارس بر لزوم گذار از آموزش‌های مقطعی به سمت «آموزش مستمر و جامع» تأکید و خاطرنشان کرد: زنجیره گردشگری بسیار گسترده است و باید تمام ارکان آن، از میزبانان بوم‌گردی گرفته تا تاکسیران و شهرداری‌ها، در برنامه‌های ارتقای کیفی خدمات گنجانده شوند.

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