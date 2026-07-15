اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در بمپور اعلام شد

به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور را منتشر کرد.



بر اساس این اطلاعیه، شهدای این حمله عبارت‌اند از: رضا شفیعی، فرهاد علوی، ابوالفضل ملایی، حسین جعفری، علیرضا قاسمی، حسام‌الدین عباسی و عباس حسن‌شاهی.



روابط عمومی ارتش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهدا، اعلام کرد اطلاعات تکمیلی درباره زمان و مکان برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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