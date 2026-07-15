ثبت دمای ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان است.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری امروز اظهار کرد: استقرار توده هوای گرم در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمال شرقی طی امروز ادامه دارد.
وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما پیشبینی میشود.
همچنین طی روزهای جمعه و شنبه با تاثیر جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و مرکزی استان خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: طی امروز و فردا، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه ای خواهد بود که سبب برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق می شود.
وی عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.
سبزهزاری در پایان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۵۲.۷ و ایذه با دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۵۱.۲ و کمینه دمای ۳۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.