خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ثبت دمای ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان

ثبت دمای ۵۰ درجه و بالاتر در خوزستان
کد خبر : 1813675
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده استقرار توده هوای گرم و وقوع دماهای ۵۰ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری امروز اظهار کرد: استقرار توده هوای گرم در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمال شرقی طی امروز ادامه دارد.

وی افزود: در روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش ۱ تا ۲ درجه ای دما پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی روزهای جمعه و شنبه با تاثیر جریانات جنوبی شاهد افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی و مرکزی استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: طی امروز و فردا، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندباد لحظه ای خواهد بود که سبب برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در این مناطق می شود.

وی عنوان کرد: شمال خلیج فارس تا اواخر وقت فردا مواج است.

سبزه‌زاری در پایان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۵۲.۷ و ایذه با دمای ۲۴.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۵۱.۲ و کمینه دمای ۳۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل