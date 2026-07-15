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مدیرعامل آب منطقه‌ای البرز:

صیانت از منابع آب نیازمند حمایت حقوقی و قضایی است

صیانت از منابع آب نیازمند حمایت حقوقی و قضایی است
کد خبر : 1813668
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مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، گفت: مدیریت پایدار منابع آب و صیانت از حقوق عمومی بدون حمایت‌های حقوقی و قضایی و برخورد قاطع با تخلفات حوزه آب امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایلنا از البرز، نشست بررسی مسائل و چالش‌های حوزه منابع آب استان با حضور داود نجفیان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز، آیدین اژدر شجاعی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی مرکز استان البرز، رئیس دفتر معاونت حقوق عامه دادستانی، مدیر منابع آب شهرستان کرج، معاون طرح و توسعه، مدیر حقوقی، سرپرست روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای و جمعی از مدیران و کارشناسان در محل امور منابع آب کرج و فردیس برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت منابع آب استان، چالش‌های حفاظت از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، مقابله با برداشت‌های غیرمجاز، صیانت از بستر و حریم رودخانه‌ها و همچنین راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان شرکت آب منطقه‌ای و دستگاه قضایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

نجفیان با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی در حفاظت از منابع آبی استان، اظهار کرد: مدیریت پایدار منابع آب نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و حمایت‌های حقوقی و قضایی نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرای قوانین، صیانت از حقوق عامه و برخورد با تخلفات حوزه آب ایفا می‌کند.

وی افزود: حفاظت از منابع آب، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های عمومی، مستلزم بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی و استمرار همکاری میان نهادهای متولی است تا ضمن پیشگیری از تخلفات، زمینه حفظ و بهره‌برداری اصولی از منابع آبی برای نسل‌های آینده فراهم شود.

در پایان این نشست نیز بر تداوم همکاری‌های مشترک میان شرکت آب منطقه‌ای البرز و دادستانی مرکز استان، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای صیانت از منابع آب و تشدید اقدامات پیشگیرانه در مقابله با تخلفات حوزه آب تأکید شد.

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