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تجهیز ایستگاه موقت کارگران ساختمانی در زاهدان

تجهیز ایستگاه موقت کارگران ساختمانی در زاهدان
کد خبر : 1813667
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: با هدف پاسخگویی به مطالبات صنفی، بخشی از مجموعه ورزشی کارگران زاهدان برای استقرار موقت ایستگاه کار کارگران ساختمانی تجهیز می‌شود.

به گزارش ایلنا، اله‌نظر شه‌بخش در جلسه پیگیری مصوبات دیدار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با استاندار که به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند جانمایی مکان‌های ثابت، مقرر شد در مرحله فعلی از ظرفیت مجموعه ورزشی کارگران برای ساماندهی سریع این قشر استفاده شود.

وی با اشاره به سازوکار نظارتی طرح افزود: برای تضمین تداوم اقدامات و رفع موانع اجرایی، جلسات کمیته پیگیری این مصوبات به‌صورت ماهانه برگزار خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: اولویت نخست در این مرحله، ایجاد زیرساخت موقت برای کاهش معطلی کارگران است؛ ضمن اینکه تدوین بسته‌های تشویقی برای ارتقای امنیت شغلی آنان نیز در دستور کار قرار دارد.

شه‌بخش خاطرنشان کرد: این اقدامات خروجیِ مستقیم مصوبات نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با استاندار در هفته کارگر امسال است و تا نهایی شدن ایستگاه‌های ثابت با جدیت پیگیری خواهد شد.

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