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آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان
آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، با حضور محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای هیئت نمایندگان و خبرنگاران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، با حضور محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای هیئت نمایندگان و خبرنگاران برگزار شد.