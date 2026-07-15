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گزارش ویدویی؛

آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان

آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیرکل اتاق بازرگانی هرمزگان
کد خبر : 1813665
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آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، با حضور محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای هیئت نمایندگان و خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، آیین تکریم و تودیع پیام رضایی، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان، با حضور محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان، جمعی از فعالان اقتصادی، اعضای هیئت نمایندگان و خبرنگاران برگزار شد.

حجم ویدیو: 136.4M | مدت زمان ویدیو: 00:05:39 دانلود ویدیو
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