در دیدار استاندار با وزیر میراث فرهنگی صورت گرفت؛
سه موضوع راهبردی میراث فرهنگی و گردشگری فارس تصویب شد/ از تل تاریخی نورآباد تا مسیر جدید گردشگری استان
استاندار فارس با تأکید بر جایگاه گردشگری به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی توسعه استان، اجرای سند راهبردی توسعه گردشگری فارس را اولویت برنامهریزیها و اقدامات اجرایی در سطح استان دانست و به تشریح سه برنامه و موضوع مهم در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی فارس پرداخت.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در دیدار با رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تدوین و تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری استان، این سند را نقشه راه توسعه فارس در حوزه گردشگری دانست و اظهار کرد: این سند حاصل مطالعات کارشناسی گسترده و بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، متخصصان و دستگاههای اجرایی است و میتواند چارچوبی منسجم برای هدایت سرمایهگذاریها، برنامهریزیها و اقدامات اجرایی در سراسر استان فراهم آورد.
وی افزود: با توجه به جایگاه گردشگری در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی، توسعه متوازن و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و تمدنی فارس، ضروری است تمامی برنامهها، پروژهها و اقدامات دستگاههای اجرایی و همچنین جانمایی طرحهای توسعهای در ۳۷ شهرستان استان با الزامات و اهداف پیشبینیشده در سند راهبردی توسعه گردشگری فارس هماهنگ باشد.
استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی از ظرفیتهای گردشگری و معرفی گستردهتر جاذبههای کمتر شناختهشده تمام نقاط استان، خواستار تقویت زیرساختها و حمایت از طرحهایی شد که میتوانند زمینه توزیع متوازن فرصتهای گردشگری و اقتصادی را در نقاط مختلف فارس فراهم کنند.
در این نشست، موضوع تأسیس پایگاه تل تاریخی نورآباد ممسنی به عنوان یکی از مطالبات حوزه میراث فرهنگی استان مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. همچنین سازوکار مدیریت هیئت امنایی اماکن تاریخی استان فارس به منظور ارتقای بهرهوری، حفاظت بهتر از آثار تاریخی و جلب مشارکت نهادهای تخصصی و مردمی مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار فارس با تشریح ابعاد یک پروژه مهم مسیر گردشگری در استان، ظرفیتهای این طرح را در پیوند دادن جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی فارس و افزایش ماندگاری گردشگران تشریح کرد. این طرح نیز پس از طرح در جلسه و بررسی ابعاد اجرایی آن، مورد تأیید قرار گرفت.
امیری در این دیدار با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه گردشگری، اظهار داشت: فارس آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای کمنظیر خود، به یکی از کانونهای اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شود و در این مسیر، همکاری و حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی میتواند نقش تعیینکنندهای در شتاببخشی به اجرای طرحهای راهبردی استان داشته باشد.
در این دیدار، که مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس نیز استاندار را همراهی میکرد، طرفین بر تقویت همکاریهای مشترک برای توسعه زیرساختهای گردشگری، صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استان فارس در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تأکید کردند.